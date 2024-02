https://ria.ru/20240205/gremmi-1925396296.html

На "Грэмми" выбрали лучшую песню 2023 года

На "Грэмми" выбрали лучшую песню 2023 года - РИА Новости, 05.02.2024

На "Грэмми" выбрали лучшую песню 2023 года

Композиция Билли Айлиш "What Was I Made For?" к фильму "Барби" стала лучшей песней года по версии академии звукозаписи США, 66-я церемония вручения "Грэмми"... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T06:34

2024-02-05T06:34

2024-02-05T10:37

в мире

сша

билли айлиш

грэмми

шоубиз

новости шоу-бизнеса

майли сайрус

тейлор свифт (певица)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781361738_0:125:2661:1621_1920x0_80_0_0_bbcfac19d4c03de545f7c857d98849fa.jpg

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Композиция Билли Айлиш "What Was I Made For?" к фильму "Барби" стала лучшей песней года по версии академии звукозаписи США, 66-я церемония вручения "Грэмми" проходит в Лос-Анджелесе.За звание лучшей песни года в этом году также боролись "Dance the Night" (Дуа Липа) также из саундтрека фильма "Барби", "Butterfly" (Джон Батиста), "Flowers" (Майли Сайрус), "A&W" (Лана Дэль Рэй), "Vampire" (Оливия Родриго), "Kill Bill" (SZA) и "Anti-Hero" (Тейлор Свифт)."Грэмми" за лучшее сольное исполнение в стиле популярной музыки завоевала Майли Сайрус с композицией "Flowers". Награды за "Лучший альбом в стиле популярной музыки" была удостоена Тейлор Свифт за "Midnights". Получая награду, певица сообщила, что это 13-я "Грэмми" в ее карьер. Она также сообщила, что ее новый альбом выйдет 19 апреля."Грэмми" за "лучшую песню в стиле​​ R&B завоевала исполнительница SZA.

https://ria.ru/20231012/aylish-1902266973.html

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, билли айлиш, грэмми, новости шоу-бизнеса, майли сайрус, тейлор свифт (певица), лос-анджелес