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Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы - РИА Новости, 05.02.2024
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03:41 05.02.2024 (обновлено: 04:14 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/granitsa-1925388231.html
Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы
Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы - РИА Новости, 05.02.2024
Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы
Представленный сенатом США законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий помощь Израилю и Украине, включает 20,2 миллиарда долларов на защиту... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:41
2024-02-05T04:14
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий помощь Израилю и Украине, включает 20,2 миллиарда долларов на защиту американской границы - втрое меньше объема, планируемого на поддержку Киева. Всего законопроект предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. Как отмечается, 20,23 миллиарда планируется выделить на защиту собственной границы.Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что законопроект предполагает выделение 650 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, инициатива ограничивает право на предоставление убежища и предусматривает депортацию нелегальных мигрантов, а также "закрывает" границу для мигрантов, когда число нелегалов, пересекающих ее, превышает 5 тысяч в неделю.Также будет отменена распространенная практика, когда нелегалов отпускали после пересечения границы, чтобы они самостоятельно являлись в иммиграционные ведомства.Республиканское большинство в палате представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В субботу спикер палаты Майк Джонсон представил собственный проект закона, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, в котором не предусмотрена помощь Киеву.При этом ранее в январе Джонсон отмечал, что, если слухи о долгожданном проекте верны, то он будет "обречен на провал".
https://ria.ru/20240205/ssha-1925387531.html
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в мире, киев, сша, израиль, майк джонсон
В мире, Киев, США, Израиль, Майк Джонсон
Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы

Сенат США предложил выделить 20,2 млрд долларов на защиту американской границы

© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий помощь Израилю и Украине, включает 20,2 миллиарда долларов на защиту американской границы - втрое меньше объема, планируемого на поддержку Киева.
Всего законопроект предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева.
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03:29
Как отмечается, 20,23 миллиарда планируется выделить на защиту собственной границы.
Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что законопроект предполагает выделение 650 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, инициатива ограничивает право на предоставление убежища и предусматривает депортацию нелегальных мигрантов, а также "закрывает" границу для мигрантов, когда число нелегалов, пересекающих ее, превышает 5 тысяч в неделю.
Также будет отменена распространенная практика, когда нелегалов отпускали после пересечения границы, чтобы они самостоятельно являлись в иммиграционные ведомства.
Республиканское большинство в палате представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В субботу спикер палаты Майк Джонсон представил собственный проект закона, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, в котором не предусмотрена помощь Киеву.
При этом ранее в январе Джонсон отмечал, что, если слухи о долгожданном проекте верны, то он будет "обречен на провал".
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