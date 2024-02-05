https://ria.ru/20240205/granitsa-1925388231.html
Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы
Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы - РИА Новости, 05.02.2024
Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы
Представленный сенатом США законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий помощь Израилю и Украине, включает 20,2 миллиарда долларов на защиту... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:41
2024-02-05T03:41
2024-02-05T04:14
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий помощь Израилю и Украине, включает 20,2 миллиарда долларов на защиту американской границы - втрое меньше объема, планируемого на поддержку Киева. Всего законопроект предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. Как отмечается, 20,23 миллиарда планируется выделить на защиту собственной границы.Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что законопроект предполагает выделение 650 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, инициатива ограничивает право на предоставление убежища и предусматривает депортацию нелегальных мигрантов, а также "закрывает" границу для мигрантов, когда число нелегалов, пересекающих ее, превышает 5 тысяч в неделю.Также будет отменена распространенная практика, когда нелегалов отпускали после пересечения границы, чтобы они самостоятельно являлись в иммиграционные ведомства.Республиканское большинство в палате представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В субботу спикер палаты Майк Джонсон представил собственный проект закона, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, в котором не предусмотрена помощь Киеву.При этом ранее в январе Джонсон отмечал, что, если слухи о долгожданном проекте верны, то он будет "обречен на провал".
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в мире, киев, сша, израиль, майк джонсон
В мире, Киев, США, Израиль, Майк Джонсон
Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы
Сенат США предложил выделить 20,2 млрд долларов на защиту американской границы
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий помощь Израилю и Украине, включает 20,2 миллиарда долларов на защиту американской границы - втрое меньше объема, планируемого на поддержку Киева.
Всего законопроект предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева.
Законопроект сената США предполагает выделение средств на ПВО Израиля
Как отмечается, 20,23 миллиарда планируется выделить на защиту собственной границы.
Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что законопроект предполагает выделение 650 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой
. Кроме того, инициатива ограничивает право на предоставление убежища и предусматривает депортацию нелегальных мигрантов, а также "закрывает" границу для мигрантов, когда число нелегалов, пересекающих ее, превышает 5 тысяч в неделю.
Также будет отменена распространенная практика, когда нелегалов отпускали после пересечения границы, чтобы они самостоятельно являлись в иммиграционные ведомства.
Республиканское большинство в палате представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В субботу спикер палаты Майк Джонсон
представил собственный проект закона, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, в котором не предусмотрена помощь Киеву.
При этом ранее в январе Джонсон отмечал, что, если слухи о долгожданном проекте верны, то он будет "обречен на провал".
Законопроект сената США предполагает выделение средств на силы в Азии