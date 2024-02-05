https://ria.ru/20240205/granitsa-1925388231.html

Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы

Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы - РИА Новости, 05.02.2024

Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы

Представленный сенатом США законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий помощь Израилю и Украине, включает 20,2 миллиарда долларов на защиту... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:41

2024-02-05T03:41

2024-02-05T04:14

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий помощь Израилю и Украине, включает 20,2 миллиарда долларов на защиту американской границы - втрое меньше объема, планируемого на поддержку Киева. Всего законопроект предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. Как отмечается, 20,23 миллиарда планируется выделить на защиту собственной границы.Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что законопроект предполагает выделение 650 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, инициатива ограничивает право на предоставление убежища и предусматривает депортацию нелегальных мигрантов, а также "закрывает" границу для мигрантов, когда число нелегалов, пересекающих ее, превышает 5 тысяч в неделю.Также будет отменена распространенная практика, когда нелегалов отпускали после пересечения границы, чтобы они самостоятельно являлись в иммиграционные ведомства.Республиканское большинство в палате представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В субботу спикер палаты Майк Джонсон представил собственный проект закона, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, в котором не предусмотрена помощь Киеву.При этом ранее в январе Джонсон отмечал, что, если слухи о долгожданном проекте верны, то он будет "обречен на провал".

https://ria.ru/20240205/ssha-1925387531.html

https://ria.ru/20240205/ssha-1925387658.html

киев

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в мире, киев, сша, израиль, майк джонсон