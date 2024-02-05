https://ria.ru/20240205/grabezh-1925410196.html

Хозяйку дома в Подмосковье ограбили на 22 миллиона рублей

Хозяйку дома в Подмосковье ограбили на 22 миллиона рублей - РИА Новости, 05.02.2024

Хозяйку дома в Подмосковье ограбили на 22 миллиона рублей

Трое грабителей проникли в дом в подмосковном Ногинске, связали скотчем хозяйку и под угрозой пистолета похитили ценности на 22 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:27

2024-02-05T09:27

2024-02-05T09:27

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ногинск

татьяна петрова

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Трое грабителей проникли в дом в подмосковном Ногинске, связали скотчем хозяйку и под угрозой пистолета похитили ценности на 22 миллиона рублей, сообщила журналистам в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, трое мужчин в возрасте от 38 до 49 лет в балаклавах и черной одежде ночью через окно проникли в частный дом в деревне Ельня. "Схватив хозяйку жилища, они связали ей руки скотчем и, угрожая предметом, схожим с пистолетом, потребовали показать, где хранятся деньги и ювелирные украшения", - рассказала Петрова. Напуганная женщина отдала все драгоценности и деньги. Общий ущерб составил более 22 миллионов рублей. Грабителей удалось задержать - как выяснили полицейские, все они жители Подмосковья. В ходе обыска у злоумышленников изъято 14 тысяч долларов, 17 телефонов и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое (статья 162 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу. Выясняется, не причастны ли они к другим подобным налетам.

https://ria.ru/20240116/grabezh-1921666789.html

московская область (подмосковье)

россия

ногинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, ногинск, татьяна петрова