https://ria.ru/20240205/grabezh-1925410196.html
Хозяйку дома в Подмосковье ограбили на 22 миллиона рублей
Хозяйку дома в Подмосковье ограбили на 22 миллиона рублей - РИА Новости, 05.02.2024
Хозяйку дома в Подмосковье ограбили на 22 миллиона рублей
Трое грабителей проникли в дом в подмосковном Ногинске, связали скотчем хозяйку и под угрозой пистолета похитили ценности на 22 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:27
2024-02-05T09:27
2024-02-05T09:27
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ногинск
татьяна петрова
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Трое грабителей проникли в дом в подмосковном Ногинске, связали скотчем хозяйку и под угрозой пистолета похитили ценности на 22 миллиона рублей, сообщила журналистам в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, трое мужчин в возрасте от 38 до 49 лет в балаклавах и черной одежде ночью через окно проникли в частный дом в деревне Ельня. "Схватив хозяйку жилища, они связали ей руки скотчем и, угрожая предметом, схожим с пистолетом, потребовали показать, где хранятся деньги и ювелирные украшения", - рассказала Петрова. Напуганная женщина отдала все драгоценности и деньги. Общий ущерб составил более 22 миллионов рублей. Грабителей удалось задержать - как выяснили полицейские, все они жители Подмосковья. В ходе обыска у злоумышленников изъято 14 тысяч долларов, 17 телефонов и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое (статья 162 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу. Выясняется, не причастны ли они к другим подобным налетам.
https://ria.ru/20240116/grabezh-1921666789.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ногинск, татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ногинск, Татьяна Петрова
Хозяйку дома в Подмосковье ограбили на 22 миллиона рублей
Хозяйку дома в Подмосковье связали скотчем и ограбили на 22 миллиона рублей
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Трое грабителей проникли в дом в подмосковном Ногинске, связали скотчем хозяйку и под угрозой пистолета похитили ценности на 22 миллиона рублей, сообщила журналистам в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, трое мужчин в возрасте от 38 до 49 лет в балаклавах и черной одежде ночью через окно проникли в частный дом в деревне Ельня.
«
"Схватив хозяйку жилища, они связали ей руки скотчем и, угрожая предметом, схожим с пистолетом, потребовали показать, где хранятся деньги и ювелирные украшения", - рассказала Петрова.
Напуганная женщина отдала все драгоценности и деньги. Общий ущерб составил более 22 миллионов рублей.
Грабителей удалось задержать - как выяснили полицейские, все они жители Подмосковья
. В ходе обыска у злоумышленников изъято 14 тысяч долларов, 17 телефонов и травматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело о разбое (статья 162 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу. Выясняется, не причастны ли они к другим подобным налетам.
В Ростовской области задержали подозреваемых в ограблении