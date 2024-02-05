https://ria.ru/20240205/gospodderzhka-1925448097.html

Более 100 субъектов МСП на Магадане получили микрозаймы по господдержке

Более 100 субъектов МСП на Магадане получили микрозаймы по господдержке - РИА Новости, 05.02.2024

Более 100 субъектов МСП на Магадане получили микрозаймы по господдержке

В прошлом году субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в Магаданской области, получили государственную поддержку в виде микрозаймов на сумму более 349... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:55

2024-02-05T11:55

2024-02-05T11:55

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магаданская область

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В прошлом году субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в Магаданской области, получили государственную поддержку в виде микрозаймов на сумму более 349 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В 2023 году субъекты МСП женского, молодежного и социального предпринимательства могли получить микрозаймы для начала своего дела под 3% годовых. С помощью этих средств были открыты кофейни, салоны красоты, грумерная, производство по выращиванию микрозелени, овсяного кваса и реализованы многие другие важные для жизни региона проекты. Всего начинающему бизнесу было выдано 23 микрозайма на общую сумму более 60 миллионов рублей. Особенно востребованной программой поддержки стала программа "Рефинансирование", в рамках которой предприниматели Магаданской области могли рефинансировать свои предпринимательские кредиты под 5,5% годовых. Рефинансировали предпринимательские кредиты более чем на 65 миллионов рублей. Клиентами АНО "Микрокредитная компания Магаданской области" могут быть субъекты малого бизнеса как начинающие свое дело, так и развивающие действующие проекты, а также самозанятые граждане. Есть возможность предоставления отсрочки платежа. В настоящее время действуют 10 программ финансирования малого бизнеса с льготными процентными ставками от 6% до 13%. Эта работа проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который был инициирован по решению президента России.

https://ria.ru/20240205/zabaykale-1925437097.html

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , магаданская область