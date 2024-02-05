https://ria.ru/20240205/gorlovka-1925474059.html

ВСУ за час выпустили 14 снарядов по Горловке

ВСУ за час выпустили 14 снарядов по Горловке - РИА Новости, 05.02.2024

ВСУ за час выпустили 14 снарядов по Горловке

Украинские войска за час несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 14 снарядов калибра 152 и 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:31

2024-02-05T13:31

2024-02-05T13:31

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Украинские войска за час несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 14 снарядов калибра 152 и 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с 11.45 до 12.35 было выпущено 10 снарядов калибра 152 миллиметра по указанному району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240205/obstrely-1925398872.html

https://ria.ru/20240205/obstrely-1925379449.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол