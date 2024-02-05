https://ria.ru/20240205/gorlovka-1925474059.html
ВСУ за час выпустили 14 снарядов по Горловке
ВСУ за час выпустили 14 снарядов по Горловке - РИА Новости, 05.02.2024
ВСУ за час выпустили 14 снарядов по Горловке
Украинские войска за час несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 14 снарядов калибра 152 и 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:31
2024-02-05T13:31
2024-02-05T13:31
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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Украинские войска за час несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 14 снарядов калибра 152 и 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с 11.45 до 12.35 было выпущено 10 снарядов калибра 152 миллиметра по указанному району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
ВСУ за час выпустили 14 снарядов по Горловке
ВСУ за час несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки