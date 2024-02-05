https://ria.ru/20240205/golubev-1925464451.html

В Ростовской области разработают регламент на случай аварий в электросетях

В Ростовской области разработают регламент на случай аварий в электросетях - РИА Новости, 05.02.2024

В Ростовской области разработают регламент на случай аварий в электросетях

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разработать регламент взаимодействия участников устранения нарушений в электросетях, сообщает... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:49

2024-02-05T12:49

2024-02-05T12:50

ростовская область

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ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разработать регламент взаимодействия участников устранения нарушений в электросетях, сообщает правительство региона по итогам отраслевого совещания. Так, губернатор поручил проанализировать обращения граждан и определить первоочередные меры для включения в инвестиционные и ремонтные программы энергоснабжающих организаций. Кроме того, глава региона поставил задачу разработать регламент взаимодействия между сетевыми организациями и муниципалитетами при устранении нарушений в электросетях. "Такой документ может быть один на всех, но главное – чтобы он был понятен, исполним и помогал быстро реагировать на ситуации. Это даст возможность всем работать по правилам – понятным и, главное, быстро реализуемым", - сказал Голубев. Он добавил, что в разработке регламента должны участвовать и главы муниципалитетов. На совещании было отмечено, что проблемой отрасли является наличие бесхозяйных объектов. По информации регионального минпрома, за прошедший год сетевые компании Ростовской области приняли на баланс 63 объекта, порядка 70 объектов находятся в работе. Губернатор поручил сетевым организациям активизировать прием объектов электросетевого хозяйства на баланс. Генеральный директор АО "Донэнерго" Владимир Срабонянц и генеральный директор ПАО "Россети Юг" Борис Эбзеев заверили, что работа по консолидации объектов электросетевого хозяйства, а также по выявлению и последующему признанию прав на объекты, обладающие признаками бесхозяйных, будет продолжена. Общая протяженность высоковольтных линий электропередачи в Ростовской области превышает 12 тысяч километров. За последние пять лет установленная мощность генерации выросла на 6,5% с учетом введенных объектов. Энергопотребление Ростовской области возросло на 8% и составило в 2023 году 20,4 миллиарда кВтч.

https://ria.ru/20231212/elektroenergiya-1915366919.html

https://ria.ru/20231123/raskhody-1911374153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ростовская область, василий голубев, борис эбзеев, донэнерго