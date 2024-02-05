https://ria.ru/20240205/gololed-1925485289.html

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.02.2024

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера вторника из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:22

2024-02-05T14:22

2024-02-05T14:22

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московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера вторника из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 21.00 6 февраля.

https://ria.ru/20240205/morozy-1925445900.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода