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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.02.2024
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14:22 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/gololed-1925485289.html
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.02.2024
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера вторника из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:22
2024-02-05T14:22
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера вторника из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 21.00 6 февраля.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по Красной площади во время гололеда
Люди гуляют по Красной площади во время гололеда - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди гуляют по Красной площади во время гололеда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера вторника из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице действует до 21.00 6 февраля.
Сильные морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Синоптики предупредили о возвращении в Москву двадцатиградусных морозов
Вчера, 11:45
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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