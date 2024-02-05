https://ria.ru/20240205/gololed-1925485289.html
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.02.2024
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера вторника из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:22
2024-02-05T14:22
2024-02-05T14:22
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера вторника из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 21.00 6 февраля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда