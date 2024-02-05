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Путин присвоил звание Героя России космонавту Матвееву - РИА Новости, 05.02.2024
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Наука
 
16:23 05.02.2024 (обновлено: 16:26 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/geroy-1925514686.html
Путин присвоил звание Героя России космонавту Матвееву
Путин присвоил звание Героя России космонавту Матвееву - РИА Новости, 05.02.2024
Путин присвоил звание Героя России космонавту Матвееву
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту Денису Матвееву и наградил орденом Гагарина космонавта Олега Артемьева,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:23
2024-02-05T16:26
наука
россия
корсаков
денис матвеев
олег артемьев
владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту Денису Матвееву и наградил орденом Гагарина космонавта Олега Артемьева, следует из указа президента. Традиционно российские космонавты за первый полет в космос получают Золотую звезду Героя России. "За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Матвееву Денису Владимировичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина", - говорится в тексте указа. Также Матвееву присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации". Кроме того, орденом Гагарина награжден космонавт Олег Артемьев "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на МКС". Денис Матвеев, Олег Артемьев и Сергей Корсаков пробыли на МКС с 18 марта по 29 сентября 2022 года. До этого Артемьев уже был на станции в 2014 и в 2018 годах, Матвеев и Корсаков слетали в космос впервые. За время полета Артемьев и Матвеев совершили пять выходов в открытый космос для интеграции в состав российского сегмента станции новых модулей МКС "Наука" и Причал". Корсаков в открытый космос не выходил.
https://ria.ru/20240205/medal-1925510096.html
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россия, корсаков, денис матвеев, олег артемьев, владимир путин, космос - риа наука
Наука, Россия, Корсаков, Денис Матвеев, Олег Артемьев, Владимир Путин, Космос - РИА Наука
Путин присвоил звание Героя России космонавту Матвееву

Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту Денису Матвееву

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКосмонавт Денис Матвеев
Космонавт Денис Матвеев
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Космонавт Денис Матвеев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту Денису Матвееву и наградил орденом Гагарина космонавта Олега Артемьева, следует из указа президента.
Традиционно российские космонавты за первый полет в космос получают Золотую звезду Героя России.
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"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Матвееву Денису Владимировичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина", - говорится в тексте указа.
Также Матвееву присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".
Кроме того, орденом Гагарина награжден космонавт Олег Артемьев "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на МКС".
Денис Матвеев, Олег Артемьев и Сергей Корсаков пробыли на МКС с 18 марта по 29 сентября 2022 года. До этого Артемьев уже был на станции в 2014 и в 2018 годах, Матвеев и Корсаков слетали в космос впервые.
За время полета Артемьев и Матвеев совершили пять выходов в открытый космос для интеграции в состав российского сегмента станции новых модулей МКС "Наука" и Причал". Корсаков в открытый космос не выходил.
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НаукаРоссияКорсаковДенис МатвеевОлег АртемьевВладимир ПутинКосмос - РИА Наука
 
 
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