https://ria.ru/20240205/g7-1925459099.html

СМИ сообщили о подготовке G7 собственных санкций против России

СМИ сообщили о подготовке G7 собственных санкций против России - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ сообщили о подготовке G7 собственных санкций против России

Страны-члены G7, как ожидается, готовят собственные меры против России к 24 февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:29

2024-02-05T12:29

2024-02-05T12:47

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Страны-члены G7, как ожидается, готовят собственные меры против России к 24 февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как сообщает агентство, ЕС, который также намерен ввести новый пакет санкций против РФ к 24 февраля, координирует свои меры со странами G7."Меры (ЕС - ред.) координируются с союзниками по G7, и ожидается, что каждый из них опубликует свой собственный пакет санкций", - говорится в сообщении агентства, где отмечается, что публикация планируется до 24 февраля.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240203/sanktsii-1925252615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, g7, в мире