СМИ сообщили о подготовке G7 собственных санкций против России
Bloomberg: G7 готовят собственные санкции против России к 24 февраля
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Страны-члены G7, как ожидается, готовят собственные меры против России к 24 февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как сообщает агентство, ЕС, который также намерен ввести новый пакет санкций против РФ к 24 февраля, координирует свои меры со странами G7.
«
"Меры (ЕС - ред.) координируются с союзниками по G7, и ожидается, что каждый из них опубликует свой собственный пакет санкций", - говорится в сообщении агентства, где отмечается, что публикация планируется до 24 февраля.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.