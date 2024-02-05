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СМИ сообщили о подготовке G7 собственных санкций против России - РИА Новости, 05.02.2024
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12:29 05.02.2024 (обновлено: 12:47 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/g7-1925459099.html
СМИ сообщили о подготовке G7 собственных санкций против России
СМИ сообщили о подготовке G7 собственных санкций против России - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ сообщили о подготовке G7 собственных санкций против России
Страны-члены G7, как ожидается, готовят собственные меры против России к 24 февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:29
2024-02-05T12:47
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Страны-члены G7, как ожидается, готовят собственные меры против России к 24 февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как сообщает агентство, ЕС, который также намерен ввести новый пакет санкций против РФ к 24 февраля, координирует свои меры со странами G7."Меры (ЕС - ред.) координируются с союзниками по G7, и ожидается, что каждый из них опубликует свой собственный пакет санкций", - говорится в сообщении агентства, где отмечается, что публикация планируется до 24 февраля.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, g7, в мире
Россия, G7, В мире
СМИ сообщили о подготовке G7 собственных санкций против России

Bloomberg: G7 готовят собственные санкции против России к 24 февраля

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Страны-члены G7, как ожидается, готовят собственные меры против России к 24 февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как сообщает агентство, ЕС, который также намерен ввести новый пакет санкций против РФ к 24 февраля, координирует свои меры со странами G7.
«
"Меры (ЕС - ред.) координируются с союзниками по G7, и ожидается, что каждый из них опубликует свой собственный пакет санкций", - говорится в сообщении агентства, где отмечается, что публикация планируется до 24 февраля.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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