https://ria.ru/20240205/fsb-1925425070.html
Путин поручил ФСБ рассмотреть расширение направлений подготовки женщин
Путин поручил ФСБ рассмотреть расширение направлений подготовки женщин - РИА Новости, 05.02.2024
Путин поручил ФСБ рассмотреть расширение направлений подготовки женщин
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки женщин, доложить до 1 июня,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:29
2024-02-05T10:29
2024-02-05T10:29
россия
владимир путин
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
академия федеральной службы безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки женщин, доложить до 1 июня, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием лиц женского пола на обучение в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" по образовательным программам высшего образования, в том числе в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении.Доклад предоставить - до 1 июня 2024 года. Ответственные: директор ФСБ России Александр Бортников.
https://ria.ru/20230125/fsb-1847397132.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eeab6f38b41ae18d8bc5cb217aa8288e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), академия федеральной службы безопасности
Россия, Владимир Путин, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Академия Федеральной службы безопасности
Путин поручил ФСБ рассмотреть расширение направлений подготовки женщин
Путин поручил ФСБ рассмотреть расширение направлений подготовки женщин