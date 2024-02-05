https://ria.ru/20240205/fsb-1925425070.html

Путин поручил ФСБ рассмотреть расширение направлений подготовки женщин

Путин поручил ФСБ рассмотреть расширение направлений подготовки женщин - РИА Новости, 05.02.2024

Путин поручил ФСБ рассмотреть расширение направлений подготовки женщин

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки женщин, доложить до 1 июня,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:29

2024-02-05T10:29

2024-02-05T10:29

россия

владимир путин

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

академия федеральной службы безопасности

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки женщин, доложить до 1 июня, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием лиц женского пола на обучение в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" по образовательным программам высшего образования, в том числе в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении.Доклад предоставить - до 1 июня 2024 года. Ответственные: директор ФСБ России Александр Бортников.

https://ria.ru/20230125/fsb-1847397132.html

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россия, владимир путин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), академия федеральной службы безопасности