Посол России отметил растущую вовлеченность Франции в конфликт на Украине
Посол России указал на все большую вовлеченность Франции в конфликт на Украине
Алексей Мешков . Архивное фото
ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Посол РФ во Франции Алексей Мешков указал МИД Франции на все большую вовлеченность Парижа в конфликт на Украине в связи с поставками вооружений, используемых против мирных граждан, сообщили в посольстве России в Париже.
Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков был вызван в МИД республики на фоне гибели двух французских граждан на Украине, а также в связи с якобы усилением российской "дезинформации в отношении Франции".
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"Посол указал... на безответственность и опасность все более глубокого вовлечения Парижа в украинский конфликт, наращивание поставок на Украину все более разрушительных и смертоносных вооружений, используемых украинскими боевиками в том числе для целенаправленных ударов по жилым кварталам, в результате которых гибнет гражданское население", - сообщили в диппредставительстве.
Мешков также "выразил возмущение отсутствием с французской стороны какого-либо осуждения варварских террористических акций киевского режима" - в частности, обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, рынка в Донецке 21 января и пекарни в Лисичанске 3 февраля, повлекших многочисленные жертвы среди мирных жителей.
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений еще троими. Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждал, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов.
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".