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Посол России отметил растущую вовлеченность Франции в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.02.2024
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22:19 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925567376.html
Посол России отметил растущую вовлеченность Франции в конфликт на Украине
Посол России отметил растущую вовлеченность Франции в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.02.2024
Посол России отметил растущую вовлеченность Франции в конфликт на Украине
Посол РФ во Франции Алексей Мешков указал МИД Франции на все большую вовлеченность Парижа в конфликт на Украине в связи с поставками вооружений, используемых... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T22:19
2024-02-05T22:19
в мире
франция
россия
украина
алексей мешков
стефан сежурне
себастьян лекорню
госдума рф
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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Посол РФ во Франции Алексей Мешков указал МИД Франции на все большую вовлеченность Парижа в конфликт на Украине в связи с поставками вооружений, используемых против мирных граждан, сообщили в посольстве России в Париже. Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков был вызван в МИД республики на фоне гибели двух французских граждан на Украине, а также в связи с якобы усилением российской "дезинформации в отношении Франции". "Посол указал... на безответственность и опасность все более глубокого вовлечения Парижа в украинский конфликт, наращивание поставок на Украину все более разрушительных и смертоносных вооружений, используемых украинскими боевиками в том числе для целенаправленных ударов по жилым кварталам, в результате которых гибнет гражданское население", - сообщили в диппредставительстве. Мешков также "выразил возмущение отсутствием с французской стороны какого-либо осуждения варварских террористических акций киевского режима" - в частности, обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, рынка в Донецке 21 января и пекарни в Лисичанске 3 февраля, повлекших многочисленные жертвы среди мирных жителей. Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений еще троими. Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждал, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
https://ria.ru/20240205/posolstvo-1925563128.html
https://ria.ru/20240203/katastrofa-1925212862.html
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в мире, франция, россия, украина, алексей мешков, стефан сежурне, себастьян лекорню, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Россия, Украина, Алексей Мешков, Стефан Сежурне, Себастьян Лекорню, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Посол России отметил растущую вовлеченность Франции в конфликт на Украине

Посол России указал на все большую вовлеченность Франции в конфликт на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алексей Мешков . Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Посол РФ во Франции Алексей Мешков указал МИД Франции на все большую вовлеченность Парижа в конфликт на Украине в связи с поставками вооружений, используемых против мирных граждан, сообщили в посольстве России в Париже.
Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков был вызван в МИД республики на фоне гибели двух французских граждан на Украине, а также в связи с якобы усилением российской "дезинформации в отношении Франции".
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Послу России не дали доказательств о работе погибших на Украине французов
Вчера, 21:30
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"Посол указал... на безответственность и опасность все более глубокого вовлечения Парижа в украинский конфликт, наращивание поставок на Украину все более разрушительных и смертоносных вооружений, используемых украинскими боевиками в том числе для целенаправленных ударов по жилым кварталам, в результате которых гибнет гражданское население", - сообщили в диппредставительстве.
Мешков также "выразил возмущение отсутствием с французской стороны какого-либо осуждения варварских террористических акций киевского режима" - в частности, обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, рынка в Донецке 21 января и пекарни в Лисичанске 3 февраля, повлекших многочисленные жертвы среди мирных жителей.
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений еще троими. Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждал, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Катастрофа. Во Франции резко ответили генералу, проболтавшемуся об Украине
3 февраля, 15:13
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Во Франции сделали шокирующее заявление о ЕС из-за решения по Украине
1 февраля, 16:23
 
В миреФранцияРоссияУкраинаАлексей МешковСтефан СежурнеСебастьян ЛекорнюГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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