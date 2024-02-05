https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925455916.html

Во Франции фермеры заблокировали логистический центр сети супермаркетов

Во Франции фермеры заблокировали логистический центр сети супермаркетов - РИА Новости, 05.02.2024

Во Франции фермеры заблокировали логистический центр сети супермаркетов

Около 20 фермеров на юго-востоке Франции заблокировали логистический центр сети супермаркетов Casino, несмотря на спад протестов аграриев по всей стране,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:22

2024-02-05T12:22

2024-02-05T12:22

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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Около 20 фермеров на юго-востоке Франции заблокировали логистический центр сети супермаркетов Casino, несмотря на спад протестов аграриев по всей стране, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. "Около 20 фермеров блокируют логистическую платформу супермаркетов Casino в (коммуне) Экс-ан-Прованс", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что акция началась в три часа утра по местному времени (5.00 мск), протестующие препятствуют въезду и выезду грузовиков с товарами. Аграрии назвали недостаточными объявленные правительством меры по поддержке работников сельского хозяйства и намерены продолжать демонстрацию столько, сколько необходимо, передаёт BFMTV. В минувшую пятницу французские фермеры, несколько дней перекрывавшие трассы вокруг Парижа, начали снимать блокады после объявления властями новых мер поддержки, позднее сообщалось о разблокировке большинства перекрытых дорог по всей стране. В субботу стало известно, что правоохранители эвакуировали две последние блокады, устроенные третьим крупнейшим профсоюзом фермеров Confédération paysanne ("Крестьянская конфедерация"). До этого в организации заявляли о намерении продолжать протесты, несмотря на прекращение акций двумя другими ведущими профсоюзами FNSEA и Jeunes Agriculteurs ("Молодые фермеры"). Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240204/gretsiya-1925317613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж