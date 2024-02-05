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Во Франции фермеры заблокировали логистический центр сети супермаркетов - РИА Новости, 05.02.2024
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12:22 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925455916.html
Во Франции фермеры заблокировали логистический центр сети супермаркетов
Во Франции фермеры заблокировали логистический центр сети супермаркетов - РИА Новости, 05.02.2024
Во Франции фермеры заблокировали логистический центр сети супермаркетов
Около 20 фермеров на юго-востоке Франции заблокировали логистический центр сети супермаркетов Casino, несмотря на спад протестов аграриев по всей стране,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:22
2024-02-05T12:22
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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Около 20 фермеров на юго-востоке Франции заблокировали логистический центр сети супермаркетов Casino, несмотря на спад протестов аграриев по всей стране, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. "Около 20 фермеров блокируют логистическую платформу супермаркетов Casino в (коммуне) Экс-ан-Прованс", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что акция началась в три часа утра по местному времени (5.00 мск), протестующие препятствуют въезду и выезду грузовиков с товарами. Аграрии назвали недостаточными объявленные правительством меры по поддержке работников сельского хозяйства и намерены продолжать демонстрацию столько, сколько необходимо, передаёт BFMTV. В минувшую пятницу французские фермеры, несколько дней перекрывавшие трассы вокруг Парижа, начали снимать блокады после объявления властями новых мер поддержки, позднее сообщалось о разблокировке большинства перекрытых дорог по всей стране. В субботу стало известно, что правоохранители эвакуировали две последние блокады, устроенные третьим крупнейшим профсоюзом фермеров Confédération paysanne ("Крестьянская конфедерация"). До этого в организации заявляли о намерении продолжать протесты, несмотря на прекращение акций двумя другими ведущими профсоюзами FNSEA и Jeunes Agriculteurs ("Молодые фермеры"). Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240204/gretsiya-1925317613.html
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в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
Во Франции фермеры заблокировали логистический центр сети супермаркетов

Во Франции около 20 фермеров заблокировали логистический центр сети Casino

© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Около 20 фермеров на юго-востоке Франции заблокировали логистический центр сети супермаркетов Casino, несмотря на спад протестов аграриев по всей стране, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.
"Около 20 фермеров блокируют логистическую платформу супермаркетов Casino в (коммуне) Экс-ан-Прованс", - говорится в сообщении телеканала.
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Отмечается, что акция началась в три часа утра по местному времени (5.00 мск), протестующие препятствуют въезду и выезду грузовиков с товарами. Аграрии назвали недостаточными объявленные правительством меры по поддержке работников сельского хозяйства и намерены продолжать демонстрацию столько, сколько необходимо, передаёт BFMTV.
В минувшую пятницу французские фермеры, несколько дней перекрывавшие трассы вокруг Парижа, начали снимать блокады после объявления властями новых мер поддержки, позднее сообщалось о разблокировке большинства перекрытых дорог по всей стране. В субботу стало известно, что правоохранители эвакуировали две последние блокады, устроенные третьим крупнейшим профсоюзом фермеров Confédération paysanne ("Крестьянская конфедерация"). До этого в организации заявляли о намерении продолжать протесты, несмотря на прекращение акций двумя другими ведущими профсоюзами FNSEA и Jeunes Agriculteurs ("Молодые фермеры").
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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