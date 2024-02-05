https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925408408.html

Во Франции хотят вызвать посла России в МИД, пишут СМИ

Во Франции хотят вызвать посла России в МИД, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024

Во Франции хотят вызвать посла России в МИД, пишут СМИ

Посла РФ вызовут в МИД Франции на фоне гибели двух французских граждан на Украине, а также в связи с якобы усилением российской "дезинформации в отношении... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:15

2024-02-05T09:15

2024-02-05T11:41

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Посла РФ вызовут в МИД Франции на фоне гибели двух французских граждан на Украине, а также в связи с якобы усилением российской "дезинформации в отношении Франции", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник."Посол России во Франции "будет вызван" в понедельник в МИД, чтобы вновь заявить (ему. — Прим. ред.) об осуждении российских ударов, в результате которых на Украине погибли двое французских гуманитарных работников", — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Париж также выскажет российскому послу осуждение в связи с "ростом дезинформации в отношении Франции".Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений еще троими. Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждал, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов.Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".

https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html

https://ria.ru/20230708/naemniki-1882927106.html

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