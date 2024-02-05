https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925384655.html

"Мы устали". Во Франции вспомнили о России из-за новой проблемы

"Мы устали". Во Франции вспомнили о России из-за новой проблемы - РИА Новости, 05.02.2024

"Мы устали". Во Франции вспомнили о России из-за новой проблемы

Франции нужно отменить санкции против России, чтобы вернуть дешевый газ, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T02:08

2024-02-05T02:08

2024-02-05T02:08

в мире

франция

россия

флориан филиппо

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Франции нужно отменить санкции против России, чтобы вернуть дешевый газ, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий!" — написал он.По его мнению, решение Парижа связано с "идиотскими" антироссийскими санкциями, из-за которых людей "заставляют покупать" более дорогой газ. Политик призвал к выходу Франции из Евросоюза и прекращению экономических ограничений против Москвы."Французы более чем устали от всех этих глупостей!" — добавил он.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240204/gaz-1925311231.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, россия, флориан филиппо