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"Мы устали". Во Франции вспомнили о России из-за новой проблемы - РИА Новости, 05.02.2024
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02:08 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925384655.html
"Мы устали". Во Франции вспомнили о России из-за новой проблемы
"Мы устали". Во Франции вспомнили о России из-за новой проблемы - РИА Новости, 05.02.2024
"Мы устали". Во Франции вспомнили о России из-за новой проблемы
Франции нужно отменить санкции против России, чтобы вернуть дешевый газ, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T02:08
2024-02-05T02:08
в мире
франция
россия
флориан филиппо
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Франции нужно отменить санкции против России, чтобы вернуть дешевый газ, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий!" — написал он.По его мнению, решение Парижа связано с "идиотскими" антироссийскими санкциями, из-за которых людей "заставляют покупать" более дорогой газ. Политик призвал к выходу Франции из Евросоюза и прекращению экономических ограничений против Москвы."Французы более чем устали от всех этих глупостей!" — добавил он.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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в мире, франция, россия, флориан филиппо
В мире, Франция, Россия, Флориан Филиппо
"Мы устали". Во Франции вспомнили о России из-за новой проблемы

Филиппо призвал снять санкции с России, чтобы вернуть Франции дешевый газ

CC BY-SA 2.0 / Bastian Greshake Tzovaras / The first snowПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Bastian Greshake Tzovaras / The first snow
Париж. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Франции нужно отменить санкции против России, чтобы вернуть дешевый газ, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«
"Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий!" — написал он.
По его мнению, решение Парижа связано с "идиотскими" антироссийскими санкциями, из-за которых людей "заставляют покупать" более дорогой газ. Политик призвал к выходу Франции из Евросоюза и прекращению экономических ограничений против Москвы.
"Французы более чем устали от всех этих глупостей!" — добавил он.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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В миреФранцияРоссияФлориан Филиппо
 
 
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