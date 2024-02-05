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Фермеры заблокировали трассу на границе Нидерландов и Бельгии - РИА Новости, 05.02.2024
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18:57 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/fermery-1925545316.html
Фермеры заблокировали трассу на границе Нидерландов и Бельгии
Фермеры заблокировали трассу на границе Нидерландов и Бельгии - РИА Новости, 05.02.2024
Фермеры заблокировали трассу на границе Нидерландов и Бельгии
Голландские и бельгийские фермеры на тракторах заблокировали в понедельник трассу А2 у пограничного пункта в Эйсдене в нидерландской провинции Лимбург на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:57
2024-02-05T18:57
бельгия
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нидерланды
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Голландские и бельгийские фермеры на тракторах заблокировали в понедельник трассу А2 у пограничного пункта в Эйсдене в нидерландской провинции Лимбург на границе с Бельгией, сообщает местный сельскохозяйственный журнал Stal&amp;Akker. По данным издания, в стихийной акции протеста, организованной совместно фермерами из Нидерландов и Бельгии, принимают участие более 100 тракторов, а также автомобили агропромышленных компаний. В качестве меры предосторожности трасса А2 возле пограничного перехода в Эйсдене была перекрыта в северном и южном направлениях. Отмечается, что таким образом фермеры хотят привлечь внимание ко все более строгим мерам и нормам, которые применяются к ним со стороны ЕС и национальных правительств. В последние дни в странах Евросоюза нарастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925455916.html
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бельгия, в мире, нидерланды, лимбург, еврокомиссия, евросоюз
Бельгия, В мире, Нидерланды, Лимбург, Еврокомиссия, Евросоюз
Фермеры заблокировали трассу на границе Нидерландов и Бельгии

Stal&Akker: голландские и бельгийские фермеры заблокировали трассу на границе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertБельгийские фермеры
Бельгийские фермеры - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Бельгийские фермеры. Архивное фото
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Голландские и бельгийские фермеры на тракторах заблокировали в понедельник трассу А2 у пограничного пункта в Эйсдене в нидерландской провинции Лимбург на границе с Бельгией, сообщает местный сельскохозяйственный журнал Stal&Akker.
По данным издания, в стихийной акции протеста, организованной совместно фермерами из Нидерландов и Бельгии, принимают участие более 100 тракторов, а также автомобили агропромышленных компаний.
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В качестве меры предосторожности трасса А2 возле пограничного перехода в Эйсдене была перекрыта в северном и южном направлениях.
Отмечается, что таким образом фермеры хотят привлечь внимание ко все более строгим мерам и нормам, которые применяются к ним со стороны ЕС и национальных правительств.
В последние дни в странах Евросоюза нарастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
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