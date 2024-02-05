https://ria.ru/20240205/fermery-1925545316.html

Фермеры заблокировали трассу на границе Нидерландов и Бельгии

Фермеры заблокировали трассу на границе Нидерландов и Бельгии - РИА Новости, 05.02.2024

Фермеры заблокировали трассу на границе Нидерландов и Бельгии

Голландские и бельгийские фермеры на тракторах заблокировали в понедельник трассу А2 у пограничного пункта в Эйсдене в нидерландской провинции Лимбург на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:57

2024-02-05T18:57

2024-02-05T18:57

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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Голландские и бельгийские фермеры на тракторах заблокировали в понедельник трассу А2 у пограничного пункта в Эйсдене в нидерландской провинции Лимбург на границе с Бельгией, сообщает местный сельскохозяйственный журнал Stal&Akker. По данным издания, в стихийной акции протеста, организованной совместно фермерами из Нидерландов и Бельгии, принимают участие более 100 тракторов, а также автомобили агропромышленных компаний. В качестве меры предосторожности трасса А2 возле пограничного перехода в Эйсдене была перекрыта в северном и южном направлениях. Отмечается, что таким образом фермеры хотят привлечь внимание ко все более строгим мерам и нормам, которые применяются к ним со стороны ЕС и национальных правительств. В последние дни в странах Евросоюза нарастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925455916.html

https://ria.ru/20240202/orban-1925038707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бельгия, в мире, нидерланды, лимбург, еврокомиссия, евросоюз