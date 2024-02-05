https://ria.ru/20240205/fermery-1925463785.html

Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR

Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR - РИА Новости, 05.02.2024

Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR

Германские фермеры в знак протеста против отмены субсидий заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере, сообщает издание Bild. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:47

2024-02-05T12:47

2024-02-05T12:47

в мире

ганновер

германия

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Германские фермеры в знак протеста против отмены субсидий заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере, сообщает издание Bild. "В понедельник утром немалое количество фермеров и представителей среднего бизнеса собрались перед зданием телерадиовещательного центра NDR в Ганновере", - сообщает издание. Свыше 30 тракторов и двух десятков иного автотранспорта заблокировали въезды и парковки телерадиокомпании. Организаторы критикуют недостаточное с их точки зрения освещение демонстраций аграриев и требуют отмены принятого на прошлой неделе бундестагом пункта госбюджета, включающего сокращение субсидий на топливо для фермеров. В декабре немецкое правительство из-за бюджетного кризиса объявило о мерах по экономии госбюджета. Правительство намерено отменить субсидии на дизельное топливо для лесного и сельского хозяйства, данный пункт уже принятого бундестагом госбюджета будет рассмотрен 22 марта в бундесрате. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста.

https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925455916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ганновер, германия