https://ria.ru/20240205/fermery-1925463785.html
Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR
Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR - РИА Новости, 05.02.2024
Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR
Германские фермеры в знак протеста против отмены субсидий заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере, сообщает издание Bild. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:47
2024-02-05T12:47
2024-02-05T12:47
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Германские фермеры в знак протеста против отмены субсидий заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере, сообщает издание Bild. "В понедельник утром немалое количество фермеров и представителей среднего бизнеса собрались перед зданием телерадиовещательного центра NDR в Ганновере", - сообщает издание. Свыше 30 тракторов и двух десятков иного автотранспорта заблокировали въезды и парковки телерадиокомпании. Организаторы критикуют недостаточное с их точки зрения освещение демонстраций аграриев и требуют отмены принятого на прошлой неделе бундестагом пункта госбюджета, включающего сокращение субсидий на топливо для фермеров. В декабре немецкое правительство из-за бюджетного кризиса объявило о мерах по экономии госбюджета. Правительство намерено отменить субсидии на дизельное топливо для лесного и сельского хозяйства, данный пункт уже принятого бундестагом госбюджета будет рассмотрен 22 марта в бундесрате. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ганновер, германия
В мире, Ганновер, Германия
Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR
Немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR в Ганновере
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости.
Германские фермеры в знак протеста против отмены субсидий заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере, сообщает издание Bild
.
"В понедельник утром немалое количество фермеров и представителей среднего бизнеса собрались перед зданием телерадиовещательного центра NDR в Ганновере", - сообщает издание. Свыше 30 тракторов и двух десятков иного автотранспорта заблокировали въезды и парковки телерадиокомпании.
Организаторы критикуют недостаточное с их точки зрения освещение демонстраций аграриев и требуют отмены принятого на прошлой неделе бундестагом пункта госбюджета, включающего сокращение субсидий на топливо для фермеров.
В декабре немецкое правительство из-за бюджетного кризиса объявило о мерах по экономии госбюджета. Правительство намерено отменить субсидии на дизельное топливо для лесного и сельского хозяйства, данный пункт уже принятого бундестагом госбюджета будет рассмотрен 22 марта в бундесрате. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста.
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