https://ria.ru/20240205/f-16-1925523144.html

Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16

Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16 - РИА Новости, 05.02.2024

Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16

Нидерланды готовят для Украины еще шесть F-16, таким образом общее количество истребителей, которые планируется поставить Киеву, составляет 24, сообщила в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:01

2024-02-05T17:01

2024-02-05T17:01

специальная военная операция на украине

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россия

нидерланды

владимир зеленский

марк рютте

сергей лавров

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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Нидерланды готовят для Украины еще шесть F-16, таким образом общее количество истребителей, которые планируется поставить Киеву, составляет 24, сообщила в понедельник министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в соцсети Х. "Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Общее количество составляет 24, которые и обещали ранее", - написала Оллонгрен.В конце декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что проинформировал Владимира Зеленского о решении его страны подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. В Гааге отмечали, что рассчитывают отправить первые истребители Киеву в 2024 году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240205/ssha-1925385739.html

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