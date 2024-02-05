В ВСУ утверждают, что получат F-16 с ракетами дальностью до 500 километров
Генерал Наев: Украина получит F-16 с ракетами дальностью до 500 километров
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев утверждает, что самолеты F-16 для Украины будут поставлены вместе с ракетами дальностью до 500 километров.
"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя", - приводит слова Наева агентство УНИАН. Как отмечает агентство, сейчас сложно сказать, о каких ракетах идет речь, F-16 является универсальной платформой для широкого спектра вооружений, чем и объясняется его популярность. Вероятно, имеются ввиду крылатые ракеты "воздух-поверхность" типа AGM-158 JASSM, а не "воздух-воздух".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".