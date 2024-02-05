https://ria.ru/20240205/f-16-1925453050.html

В ВСУ утверждают, что получат F-16 с ракетами дальностью до 500 километров

В ВСУ утверждают, что получат F-16 с ракетами дальностью до 500 километров - РИА Новости, 05.02.2024

В ВСУ утверждают, что получат F-16 с ракетами дальностью до 500 километров

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев утверждает, что самолеты F-16 для Украины будут поставлены вместе с ракетами дальностью до 500 километров. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:12

2024-02-05T12:12

2024-02-05T12:12

специальная военная операция на украине

украина

сергей наев

вооруженные силы украины

в мире

нато

f-16

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев утверждает, что самолеты F-16 для Украины будут поставлены вместе с ракетами дальностью до 500 километров. "В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя", - приводит слова Наева агентство УНИАН. Как отмечает агентство, сейчас сложно сказать, о каких ракетах идет речь, F-16 является универсальной платформой для широкого спектра вооружений, чем и объясняется его популярность. Вероятно, имеются ввиду крылатые ракеты "воздух-поверхность" типа AGM-158 JASSM, а не "воздух-воздух". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240120/rakety-1922391693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сергей наев, вооруженные силы украины, в мире, нато, f-16, ситуация в днр и лнр