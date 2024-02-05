https://ria.ru/20240205/es-1925524873.html
Боррель призвал отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины
Боррель призвал отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины - РИА Новости, 05.02.2024
Боррель призвал отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины
Страны Евросоюза должны отказаться от поставок оружия в третьи страны ради обеспечения Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:10
2024-02-05T17:10
2024-02-05T17:31
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жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза должны отказаться от поставок оружия в третьи страны ради обеспечения Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Варшаве с главой МИД Польши Радославом Сикорским. "Значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны", — сказал он.По словам Борреля, покупатели европейских боеприпасов могут подождать несколько месяцев, поскольку "не находятся в состоянии войны". Он подчеркнул, что члены ЕС должны принять такое политическое решение. В свою очередь, глава польского МИД поддержал эту позицию. "Есть два момента. Если мы производим что-то для третьих стран, то высокий представитель призвал (и я его поддерживаю в этом): мы должны найти способы, чтобы необходимые Украине боеприпасы не уходили в менее срочные места, клиентам в других частях света. Может, надо эти контракты как-то изменить или найти понимание у получателей, что Украине это требуется срочно", — сказал Сикорский. Он добавил: "если речь идет о закупках на мировых рынках в пользу Украины", то ему "кажется, что чем больше, тем лучше". Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр, в мире, радослав сикорский, польша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Радослав Сикорский, Польша
Боррель призвал отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины
Боррель: поставки оружия из стран ЕС нужнее Украине, чем третьим странам
БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза должны отказаться от поставок оружия в третьи страны ради обеспечения Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Варшаве с главой МИД Польши Радославом Сикорским.
«
"Значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны", — сказал он.
По словам Борреля, покупатели европейских боеприпасов могут подождать несколько месяцев, поскольку "не находятся в состоянии войны".
Он подчеркнул, что члены ЕС должны принять такое политическое решение.
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В свою очередь, глава польского МИД поддержал эту позицию.
"Есть два момента. Если мы производим что-то для третьих стран, то высокий представитель призвал (и я его поддерживаю в этом): мы должны найти способы, чтобы необходимые Украине боеприпасы не уходили в менее срочные места, клиентам в других частях света. Может, надо эти контракты как-то изменить или найти понимание у получателей, что Украине это требуется срочно", — сказал Сикорский.
Он добавил: "если речь идет о закупках на мировых рынках в пользу Украины", то ему "кажется, что чем больше, тем лучше".
Москва
не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву
ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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