https://ria.ru/20240205/es-1925524873.html

Боррель призвал отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины

Боррель призвал отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины - РИА Новости, 05.02.2024

Боррель призвал отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины

Страны Евросоюза должны отказаться от поставок оружия в третьи страны ради обеспечения Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:10

2024-02-05T17:10

2024-02-05T17:31

специальная военная операция на украине

украина

жозеп боррель

евросоюз

ситуация в днр и лнр

в мире

радослав сикорский

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_e7cf86884eff1304e4f10086c3e8d15c.jpg

БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза должны отказаться от поставок оружия в третьи страны ради обеспечения Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Варшаве с главой МИД Польши Радославом Сикорским. "Значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны", — сказал он.По словам Борреля, покупатели европейских боеприпасов могут подождать несколько месяцев, поскольку "не находятся в состоянии войны". Он подчеркнул, что члены ЕС должны принять такое политическое решение. В свою очередь, глава польского МИД поддержал эту позицию. "Есть два момента. Если мы производим что-то для третьих стран, то высокий представитель призвал (и я его поддерживаю в этом): мы должны найти способы, чтобы необходимые Украине боеприпасы не уходили в менее срочные места, клиентам в других частях света. Может, надо эти контракты как-то изменить или найти понимание у получателей, что Украине это требуется срочно", — сказал Сикорский. Он добавил: "если речь идет о закупках на мировых рынках в пользу Украины", то ему "кажется, что чем больше, тем лучше". Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр, в мире, радослав сикорский, польша