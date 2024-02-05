https://ria.ru/20240205/erevan-1925466834.html
Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших от взрыва в Ереване
Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших от взрыва в Ереване - РИА Новости, 05.02.2024
Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших от взрыва в Ереване
Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших в результате взрыва, который произошел в понедельник в частном секторе в Ереване, передает онлайн-ресурс... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:58
2024-02-05T12:58
2024-02-05T13:02
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 5 фев - РИ Новости. Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших в результате взрыва, который произошел в понедельник в частном секторе в Ереване, передает онлайн-ресурс 24news.am, который ведет прямой репортаж с места событий. Пострадавших на носилках доставили к машине скорой помощи. Пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян сообщил журналистам, что под завалами остается женщина. Ранее в понедельник в МВД Армении сообщили РИА Новости, что два здания, по предварительным данным, обрушились в результате взрыва в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване. По сведениям очевидцев, два человека могут находиться под завалами.
https://ria.ru/20240130/kazakhstan-1924263472.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван
Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших от взрыва в Ереване
В Ереване извлекли из-под завалов двух пострадавших при взрыве в частном секторе
ЕРЕВАН, 5 фев - РИ Новости.
Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших в результате взрыва, который произошел в понедельник в частном секторе в Ереване, передает онлайн-ресурс 24news.am
, который ведет прямой репортаж с места событий.
Пострадавших на носилках доставили к машине скорой помощи.
Пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян сообщил журналистам, что под завалами остается женщина.
Ранее в понедельник в МВД Армении сообщили РИА Новости, что два здания, по предварительным данным, обрушились в результате взрыва в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване. По сведениям очевидцев, два человека могут находиться под завалами.
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