https://ria.ru/20240205/erevan-1925466834.html

Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших от взрыва в Ереване

Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших от взрыва в Ереване - РИА Новости, 05.02.2024

Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших от взрыва в Ереване

Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших в результате взрыва, который произошел в понедельник в частном секторе в Ереване, передает онлайн-ресурс... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:58

2024-02-05T12:58

2024-02-05T13:02

в мире

ереван

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ЕРЕВАН, 5 фев - РИ Новости. Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших в результате взрыва, который произошел в понедельник в частном секторе в Ереване, передает онлайн-ресурс 24news.am, который ведет прямой репортаж с места событий. Пострадавших на носилках доставили к машине скорой помощи. Пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян сообщил журналистам, что под завалами остается женщина. Ранее в понедельник в МВД Армении сообщили РИА Новости, что два здания, по предварительным данным, обрушились в результате взрыва в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване. По сведениям очевидцев, два человека могут находиться под завалами.

https://ria.ru/20240130/kazakhstan-1924263472.html

ереван

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван