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В Ереване из-за взрыва обрушились два здания - РИА Новости, 05.02.2024
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11:49 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/erevan-1925446662.html
В Ереване из-за взрыва обрушились два здания
В Ереване из-за взрыва обрушились два здания - РИА Новости, 05.02.2024
В Ереване из-за взрыва обрушились два здания
Два здания обрушились в результате взрыва в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване - по данным очевидцев, под завалами могут быть два человека, сообщили... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:49
2024-02-05T11:49
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ЕРЕВАН, 5 фев - РИА Новости. Два здания обрушились в результате взрыва в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване - по данным очевидцев, под завалами могут быть два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Армении. "В результате взрыва обрушились два здания. По сведениям очевидцев, два человека могут находиться под завалами", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, обстоятельства происшествия выясняются.
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в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
В Ереване из-за взрыва обрушились два здания

В частном секторе Еревана из-за взрыва обрушились два здания

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкМЧС в Ереване
МЧС в Ереване - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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ЕРЕВАН, 5 фев - РИА Новости. Два здания обрушились в результате взрыва в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване - по данным очевидцев, под завалами могут быть два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Армении.
"В результате взрыва обрушились два здания. По сведениям очевидцев, два человека могут находиться под завалами", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, обстоятельства происшествия выясняются.
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