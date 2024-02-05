https://ria.ru/20240205/erevan-1925446662.html

В Ереване из-за взрыва обрушились два здания

В Ереване из-за взрыва обрушились два здания - РИА Новости, 05.02.2024

В Ереване из-за взрыва обрушились два здания

Два здания обрушились в результате взрыва в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване - по данным очевидцев, под завалами могут быть два человека, сообщили... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:49

2024-02-05T11:49

2024-02-05T11:49

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ЕРЕВАН, 5 фев - РИА Новости. Два здания обрушились в результате взрыва в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване - по данным очевидцев, под завалами могут быть два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Армении. "В результате взрыва обрушились два здания. По сведениям очевидцев, два человека могут находиться под завалами", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20240205/bishkek-1925412464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, армения