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Египет в 2023 году посетили около 1,2 миллиона туристов из России - РИА Новости, 05.02.2024
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Туризм
 
08:25 05.02.2024 (обновлено: 08:26 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/egipet-1925403843.html
Египет в 2023 году посетили около 1,2 миллиона туристов из России
Египет в 2023 году посетили около 1,2 миллиона туристов из России - РИА Новости, 05.02.2024
Египет в 2023 году посетили около 1,2 миллиона туристов из России
Около 1,2 миллиона туристов из России посетили Египет в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:25
2024-02-05T08:26
туризм
новости - туризм
египет
россия
каир (город)
георгий борисенко
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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Около 1,2 миллиона туристов из России посетили Египет в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Ранее министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса заявил, что в 2023 году страну посетили рекордные 14,9 миллиона иностранных туристов. "По предварительным оценкам, насколько мы знаем, в прошлом году Египет примерно посетили 1,2 миллиона российских граждан. Это не рекордные цифры. Рекорд был установлен в 2014 году, когда в Египет приехало 3,3 миллиона граждан России", - сказал Борисенко. Посол отметил, что Россия работает с Египтом над преодолением проблем, препятствующих увеличению туристического потока. "Многие россияне любят Египет и с удовольствием приезжают сюда, поэтому работаем с египетскими властями над преодолением существующих логистических проблем, которые мешают увеличению потока туристов из России в Египет", - добавил Борисенко.
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новости - туризм, египет, россия, каир (город), георгий борисенко
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Россия, Каир (город), Георгий Борисенко
Египет в 2023 году посетили около 1,2 миллиона туристов из России

Посол Борисенко: Египет в 2023 году посетили 1,2 миллиона туристов из России

© iStock.com / CasarsaGuruВерблюд на пляже в Египте
Верблюд на пляже в Египте - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© iStock.com / CasarsaGuru
Верблюд на пляже в Египте. Архивное фото
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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Около 1,2 миллиона туристов из России посетили Египет в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
Ранее министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса заявил, что в 2023 году страну посетили рекордные 14,9 миллиона иностранных туристов.
"По предварительным оценкам, насколько мы знаем, в прошлом году Египет примерно посетили 1,2 миллиона российских граждан. Это не рекордные цифры. Рекорд был установлен в 2014 году, когда в Египет приехало 3,3 миллиона граждан России", - сказал Борисенко.
Посол отметил, что Россия работает с Египтом над преодолением проблем, препятствующих увеличению туристического потока.
"Многие россияне любят Египет и с удовольствием приезжают сюда, поэтому работаем с египетскими властями над преодолением существующих логистических проблем, которые мешают увеличению потока туристов из России в Египет", - добавил Борисенко.
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ТуризмНовости - ТуризмЕгипетРоссияКаир (город)Георгий Борисенко
 
 
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