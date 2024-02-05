https://ria.ru/20240205/egipet-1925403843.html

Египет в 2023 году посетили около 1,2 миллиона туристов из России

Египет в 2023 году посетили около 1,2 миллиона туристов из России - РИА Новости, 05.02.2024

Египет в 2023 году посетили около 1,2 миллиона туристов из России

Около 1,2 миллиона туристов из России посетили Египет в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:25

2024-02-05T08:25

2024-02-05T08:26

туризм

новости - туризм

египет

россия

каир (город)

георгий борисенко

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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Около 1,2 миллиона туристов из России посетили Египет в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Ранее министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса заявил, что в 2023 году страну посетили рекордные 14,9 миллиона иностранных туристов. "По предварительным оценкам, насколько мы знаем, в прошлом году Египет примерно посетили 1,2 миллиона российских граждан. Это не рекордные цифры. Рекорд был установлен в 2014 году, когда в Египет приехало 3,3 миллиона граждан России", - сказал Борисенко. Посол отметил, что Россия работает с Египтом над преодолением проблем, препятствующих увеличению туристического потока. "Многие россияне любят Египет и с удовольствием приезжают сюда, поэтому работаем с египетскими властями над преодолением существующих логистических проблем, которые мешают увеличению потока туристов из России в Египет", - добавил Борисенко.

https://ria.ru/20240130/egipet-1924289411.html

египет

россия

каир (город)

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Варвара Скокшина

новости - туризм, египет, россия, каир (город), георгий борисенко