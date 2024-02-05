https://ria.ru/20240205/egipet-1925397716.html

Посол рассказал о филиалах российских вузов в Египте

Посол рассказал о филиалах российских вузов в Египте - РИА Новости, 05.02.2024

Посол рассказал о филиалах российских вузов в Египте

Ряд российских вузов планируют открыть филиалы в Египте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:17

2024-02-05T07:17

2024-02-05T07:17

египет

россия

каир (город)

георгий борисенко

санкт-петербургский государственный университет

казанский (приволжский) федеральный университет

в мире

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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Ряд российских вузов планируют открыть филиалы в Египте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Дипломат упомянул, что в декабре 2023 года в Каире начал работу филиал Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), также свою деятельность в египетской столице запускает Казанский федеральный университет (КФУ). "Целый ряд других известных российских вузов тоже планирует поступить аналогичным образом", - сказал Борисенко. Посол отметил, что большое число египетских студентов в настоящее время получает образование в России. "Мы это очень приветствуем, поскольку таким образом египетская молодежь имеет возможность в течение длительного времени пожить в российской среде, пообщаться со своими российскими сверстниками и приобщиться и к русскому языку, и к российской культуре", - сообщил Борисенко, подчеркнув, что это должно благоприятно отразиться на дальнейшем развитии отношений между РФ и Египтом.

https://ria.ru/20240205/egipet-1925395797.html

https://ria.ru/20240205/egipet-1925394012.html

египет

россия

каир (город)

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египет, россия, каир (город), георгий борисенко, санкт-петербургский государственный университет, казанский (приволжский) федеральный университет, в мире