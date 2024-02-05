https://ria.ru/20240205/egipet-1925397716.html
Посол рассказал о филиалах российских вузов в Египте
Посол рассказал о филиалах российских вузов в Египте - РИА Новости, 05.02.2024
Посол рассказал о филиалах российских вузов в Египте
Ряд российских вузов планируют открыть филиалы в Египте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:17
2024-02-05T07:17
2024-02-05T07:17
египет
россия
каир (город)
георгий борисенко
санкт-петербургский государственный университет
казанский (приволжский) федеральный университет
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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Ряд российских вузов планируют открыть филиалы в Египте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Дипломат упомянул, что в декабре 2023 года в Каире начал работу филиал Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), также свою деятельность в египетской столице запускает Казанский федеральный университет (КФУ). "Целый ряд других известных российских вузов тоже планирует поступить аналогичным образом", - сказал Борисенко. Посол отметил, что большое число египетских студентов в настоящее время получает образование в России. "Мы это очень приветствуем, поскольку таким образом египетская молодежь имеет возможность в течение длительного времени пожить в российской среде, пообщаться со своими российскими сверстниками и приобщиться и к русскому языку, и к российской культуре", - сообщил Борисенко, подчеркнув, что это должно благоприятно отразиться на дальнейшем развитии отношений между РФ и Египтом.
https://ria.ru/20240205/egipet-1925395797.html
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египет, россия, каир (город), георгий борисенко, санкт-петербургский государственный университет, казанский (приволжский) федеральный университет, в мире
Египет, Россия, Каир (город), Георгий Борисенко, Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, В мире
Посол рассказал о филиалах российских вузов в Египте
Посол в Каире: несколько российских вузов планируют открыть филиалы в Египте
КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Ряд российских вузов планируют открыть филиалы в Египте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
Дипломат упомянул, что в декабре 2023 года в Каире начал работу филиал Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ
), также свою деятельность в египетской столице запускает Казанский федеральный университет (КФУ
).
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"Целый ряд других известных российских вузов тоже планирует поступить аналогичным образом", - сказал Борисенко.
Посол отметил, что большое число египетских студентов в настоящее время получает образование в России.
"Мы это очень приветствуем, поскольку таким образом египетская молодежь имеет возможность в течение длительного времени пожить в российской среде, пообщаться со своими российскими сверстниками и приобщиться и к русскому языку, и к российской культуре", - сообщил Борисенко, подчеркнув, что это должно благоприятно отразиться на дальнейшем развитии отношений между РФ и Египтом.
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