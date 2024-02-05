https://ria.ru/20240205/egipet-1925395797.html

Посол России назвал АЭС "Эль-Дабаа" символом сотрудничества с Египтом

Посол России назвал АЭС "Эль-Дабаа" символом сотрудничества с Египтом - РИА Новости, 05.02.2024

Посол России назвал АЭС "Эль-Дабаа" символом сотрудничества с Египтом

Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа" станет новым символом сотрудничества России и Египта, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T06:18

2024-02-05T06:18

2024-02-05T06:18

в мире

россия

египет

каир (город)

георгий борисенко

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

аэс "эль-дабаа"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922754727_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_5e0fdaa25eca1f27667a75e50c8d1715.jpg

КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа" станет новым символом сотрудничества России и Египта, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января по видеосвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа". "Строительство АЭС сродни Асуанской высотной плотине, которая была сооружена в 1960-е годы с помощью советских специалистов. Мы исходим из того, что после реализации данного проекта АЭС "Эль-Дабаа" станет новым символом сотрудничества наших стран", - сказал Борисенко. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Это первая для Египта атомная станция, но и для "Росатома" также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте. В 2022 году началось строительство энергоблоков №№1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. А в 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока.

https://ria.ru/20240205/egipet-1925394012.html

https://ria.ru/20240123/rets-1923038242.html

россия

египет

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, египет, каир (город), георгий борисенко, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"