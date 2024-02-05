https://ria.ru/20240205/egipet-1925394012.html

Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России

Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России - РИА Новости, 05.02.2024

Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России

Подавляющее большинство египтян тепло относится к России, помнит традиции дружбы между двумя странами и ценит взаимодействие между Москвой и Каиром, заявил в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T05:36

2024-02-05T05:36

2024-02-05T05:36

россия

каир (город)

египет

георгий борисенко

в мире

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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Подавляющее большинство египтян тепло относится к России, помнит традиции дружбы между двумя странами и ценит взаимодействие между Москвой и Каиром, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Дипломат обратил внимание на то, что страны Запада стараются чинить препятствия сотрудничеству РФ со многими государствами, включая Египет, однако, как он отметил, руководство и граждане Египта благоприятно настроены в отношении России. "Очень хорошо ощущаем, что египтяне - и на высоких должностях, и простые люди - в подавляющем большинстве тепло относятся к России, помнят традиции дружбы между нашими странами, заложенные еще в 1950-е годы, и ценят то взаимодействие, которое между нами развивается на современном этапе", - сказал Борисенко. Посол также подчеркнул, что Россия настроена оптимистично по поводу отношений с Египтом и исходит из того, что попытки Запада им препятствовать не дадут эффекта.

https://ria.ru/20240205/egipet-1925390254.html

https://ria.ru/20240123/rets-1923038242.html

россия

каир (город)

египет

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россия, каир (город), египет, георгий борисенко, в мире