https://ria.ru/20240205/egipet-1925394012.html
Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России
Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России - РИА Новости, 05.02.2024
Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России
Подавляющее большинство египтян тепло относится к России, помнит традиции дружбы между двумя странами и ценит взаимодействие между Москвой и Каиром, заявил в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:36
2024-02-05T05:36
2024-02-05T05:36
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каир (город)
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георгий борисенко
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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Подавляющее большинство египтян тепло относится к России, помнит традиции дружбы между двумя странами и ценит взаимодействие между Москвой и Каиром, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Дипломат обратил внимание на то, что страны Запада стараются чинить препятствия сотрудничеству РФ со многими государствами, включая Египет, однако, как он отметил, руководство и граждане Египта благоприятно настроены в отношении России. "Очень хорошо ощущаем, что египтяне - и на высоких должностях, и простые люди - в подавляющем большинстве тепло относятся к России, помнят традиции дружбы между нашими странами, заложенные еще в 1950-е годы, и ценят то взаимодействие, которое между нами развивается на современном этапе", - сказал Борисенко. Посол также подчеркнул, что Россия настроена оптимистично по поводу отношений с Египтом и исходит из того, что попытки Запада им препятствовать не дадут эффекта.
https://ria.ru/20240205/egipet-1925390254.html
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россия, каир (город), египет, георгий борисенко, в мире
Россия, Каир (город), Египет, Георгий Борисенко, В мире
Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России
Посол в Каире: подавляющее большинство египтян тепло относится к России
КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Подавляющее большинство египтян тепло относится к России, помнит традиции дружбы между двумя странами и ценит взаимодействие между Москвой и Каиром, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
Дипломат обратил внимание на то, что страны Запада стараются чинить препятствия сотрудничеству РФ со многими государствами, включая Египет
, однако, как он отметил, руководство и граждане Египта благоприятно настроены в отношении России.
Посол в Каире рассказал об отношениях России и Египта
"Очень хорошо ощущаем, что египтяне - и на высоких должностях, и простые люди - в подавляющем большинстве тепло относятся к России, помнят традиции дружбы между нашими странами, заложенные еще в 1950-е годы, и ценят то взаимодействие, которое между нами развивается на современном этапе", - сказал Борисенко.
Посол также подчеркнул, что Россия настроена оптимистично по поводу отношений с Египтом и исходит из того, что попытки Запада им препятствовать не дадут эффекта.
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