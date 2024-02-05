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Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России - РИА Новости, 05.02.2024
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05:36 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/egipet-1925394012.html
Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России
Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России - РИА Новости, 05.02.2024
Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России
Подавляющее большинство египтян тепло относится к России, помнит традиции дружбы между двумя странами и ценит взаимодействие между Москвой и Каиром, заявил в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:36
2024-02-05T05:36
россия
каир (город)
египет
георгий борисенко
в мире
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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Подавляющее большинство египтян тепло относится к России, помнит традиции дружбы между двумя странами и ценит взаимодействие между Москвой и Каиром, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Дипломат обратил внимание на то, что страны Запада стараются чинить препятствия сотрудничеству РФ со многими государствами, включая Египет, однако, как он отметил, руководство и граждане Египта благоприятно настроены в отношении России. "Очень хорошо ощущаем, что египтяне - и на высоких должностях, и простые люди - в подавляющем большинстве тепло относятся к России, помнят традиции дружбы между нашими странами, заложенные еще в 1950-е годы, и ценят то взаимодействие, которое между нами развивается на современном этапе", - сказал Борисенко. Посол также подчеркнул, что Россия настроена оптимистично по поводу отношений с Египтом и исходит из того, что попытки Запада им препятствовать не дадут эффекта.
https://ria.ru/20240205/egipet-1925390254.html
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россия, каир (город), египет, георгий борисенко, в мире
Россия, Каир (город), Египет, Георгий Борисенко, В мире
Посол в Каире рассказал о теплом отношении египтян к России

Посол в Каире: подавляющее большинство египтян тепло относится к России

© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Подавляющее большинство египтян тепло относится к России, помнит традиции дружбы между двумя странами и ценит взаимодействие между Москвой и Каиром, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
Дипломат обратил внимание на то, что страны Запада стараются чинить препятствия сотрудничеству РФ со многими государствами, включая Египет, однако, как он отметил, руководство и граждане Египта благоприятно настроены в отношении России.
Посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Посол в Каире рассказал об отношениях России и Египта
04:07
"Очень хорошо ощущаем, что египтяне - и на высоких должностях, и простые люди - в подавляющем большинстве тепло относятся к России, помнят традиции дружбы между нашими странами, заложенные еще в 1950-е годы, и ценят то взаимодействие, которое между нами развивается на современном этапе", - сказал Борисенко.
Посол также подчеркнул, что Россия настроена оптимистично по поводу отношений с Египтом и исходит из того, что попытки Запада им препятствовать не дадут эффекта.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
РЭЦ поддержал экспорт в Египет на $2,2 млрд за 5 лет
23 января, 17:31
 
РоссияКаир (город)ЕгипетГеоргий БорисенкоВ мире
 
 
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