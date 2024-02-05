Рейтинг@Mail.ru
Под Воронежем произошли три массовых ДТП на километровом участке трассы М-4 - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/dtp-1925442197.html
Под Воронежем произошли три массовых ДТП на километровом участке трассы М-4
Под Воронежем произошли три массовых ДТП на километровом участке трассы М-4 - РИА Новости, 05.02.2024
Под Воронежем произошли три массовых ДТП на километровом участке трассы М-4
Три аварии с участием 10 автомобилей произошли на километровом участке трассы М-4 "Дон" под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:34
2024-02-05T11:34
происшествия
рамонский район
воронеж
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Три аварии с участием 10 автомобилей произошли на километровом участке трассы М-4 "Дон" под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова. В Воронеже и области с утра шел сильный снег, в связи с чем в Telegram-каналах сообщалось о сложной ситуации дорогах, в частности, на участке трассы М-4 в Рамонском районе. "На сегодняшний час дорожная ситуация в Рамонском районе следующая. Зарегистрировано три ДТП с 6-го по 7-й километр автодороги М-4 "Дон" в Рамонском районе. В первом ДТП - столкновение четырех машин, во втором - столкновение двух машин, в третьем - столкновение четырех машин", - сказала Куликова. Она отметила, что все ДТП без пострадавших.
https://ria.ru/20240204/dtp-1925354130.html
рамонский район
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рамонский район, воронеж, авто
Происшествия, Рамонский район, Воронеж, Авто
Под Воронежем произошли три массовых ДТП на километровом участке трассы М-4

Три ДТП с десятью машинами произошли на участке трассы М-4 "Дон" под Воронежем

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Три аварии с участием 10 автомобилей произошли на километровом участке трассы М-4 "Дон" под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
В Воронеже и области с утра шел сильный снег, в связи с чем в Telegram-каналах сообщалось о сложной ситуации дорогах, в частности, на участке трассы М-4 в Рамонском районе.
«
"На сегодняшний час дорожная ситуация в Рамонском районе следующая. Зарегистрировано три ДТП с 6-го по 7-й километр автодороги М-4 "Дон" в Рамонском районе. В первом ДТП - столкновение четырех машин, во втором - столкновение двух машин, в третьем - столкновение четырех машин", - сказала Куликова.
Она отметила, что все ДТП без пострадавших.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека
4 февраля, 19:12
 
ПроисшествияРамонский районВоронежАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала