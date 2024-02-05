https://ria.ru/20240205/dtp-1925442197.html
Под Воронежем произошли три массовых ДТП на километровом участке трассы М-4
Под Воронежем произошли три массовых ДТП на километровом участке трассы М-4 - РИА Новости, 05.02.2024
Под Воронежем произошли три массовых ДТП на километровом участке трассы М-4
Три аварии с участием 10 автомобилей произошли на километровом участке трассы М-4 "Дон" под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:34
2024-02-05T11:34
2024-02-05T11:34
происшествия
рамонский район
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авто
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ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Три аварии с участием 10 автомобилей произошли на километровом участке трассы М-4 "Дон" под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова. В Воронеже и области с утра шел сильный снег, в связи с чем в Telegram-каналах сообщалось о сложной ситуации дорогах, в частности, на участке трассы М-4 в Рамонском районе. "На сегодняшний час дорожная ситуация в Рамонском районе следующая. Зарегистрировано три ДТП с 6-го по 7-й километр автодороги М-4 "Дон" в Рамонском районе. В первом ДТП - столкновение четырех машин, во втором - столкновение двух машин, в третьем - столкновение четырех машин", - сказала Куликова. Она отметила, что все ДТП без пострадавших.
https://ria.ru/20240204/dtp-1925354130.html
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происшествия, рамонский район, воронеж, авто
Происшествия, Рамонский район, Воронеж, Авто
Под Воронежем произошли три массовых ДТП на километровом участке трассы М-4
Три ДТП с десятью машинами произошли на участке трассы М-4 "Дон" под Воронежем
ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Три аварии с участием 10 автомобилей произошли на километровом участке трассы М-4 "Дон" под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
В Воронеже и области с утра шел сильный снег, в связи с чем в Telegram-каналах сообщалось о сложной ситуации дорогах, в частности, на участке трассы М-4 в Рамонском районе.
«
"На сегодняшний час дорожная ситуация в Рамонском районе следующая. Зарегистрировано три ДТП с 6-го по 7-й километр автодороги М-4 "Дон" в Рамонском районе. В первом ДТП - столкновение четырех машин, во втором - столкновение двух машин, в третьем - столкновение четырех машин", - сказала Куликова.
Она отметила, что все ДТП без пострадавших.
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