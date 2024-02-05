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Пушилин рассказал о строительстве новых микрорайонов в Донецке - РИА Новости, 05.02.2024
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05:33 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/donetsk-1925393736.html
Пушилин рассказал о строительстве новых микрорайонов в Донецке
Пушилин рассказал о строительстве новых микрорайонов в Донецке - РИА Новости, 05.02.2024
Пушилин рассказал о строительстве новых микрорайонов в Донецке
В Донецке определены земельные участки для строительства новых жилых микрорайонов по программе льготной ипотеки, но сперва нужно обеспечить безопасность города... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:33
2024-02-05T05:33
донецк
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Донецке определены земельные участки для строительства новых жилых микрорайонов по программе льготной ипотеки, но сперва нужно обеспечить безопасность города и отодвинуть украинскую армию, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин. "У нас уже в Донецке рассматривается несколько участков (для строительства коммерческого жилья под программу льготной ипотеки - ред.). После того, как мы сможем обеспечить там безопасность, отодвинут будет противник, там тоже застройки планируются. Сейчас готовятся несколько участков, то есть по сути появление новых микрорайонов", - сказал Пушилин. Кроме того, сообщил руководитель республики, для застройки территории под жилье в рамках льготного ипотечного кредитования определены еще несколько населенных пунктов помимо Мариуполя. "Мы сейчас рассматриваем потенциальные проекты, готовим земельные участки еще в Макеевке, Енакиево, в Новоазовском районе и в других населенных пунктах. То есть они в принципе прибавляются, когда только появляется движение с какого-либо из направлений - то ли от инвестора, то ли от застройщика, то ли же если интерес появляется от муниципалитета, появляется земля и необходимость застройки. На это мы стараемся опираться", - объяснил Пушилин. Накануне в программе "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина глава ДНР заявил, что украинскую армию на сегодняшний день нужно отодвинуть на 150 километров, чтобы прекратились обстрелы территории ДНР.
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донецк, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, павел зарубин, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин, Павел Зарубин, Общество
Пушилин рассказал о строительстве новых микрорайонов в Донецке

Пушилин: в Донецке планируется строительство новых микрорайонов под ипотеку

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Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Донецке определены земельные участки для строительства новых жилых микрорайонов по программе льготной ипотеки, но сперва нужно обеспечить безопасность города и отодвинуть украинскую армию, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
«
"У нас уже в Донецке рассматривается несколько участков (для строительства коммерческого жилья под программу льготной ипотеки - ред.). После того, как мы сможем обеспечить там безопасность, отодвинут будет противник, там тоже застройки планируются. Сейчас готовятся несколько участков, то есть по сути появление новых микрорайонов", - сказал Пушилин.
Кроме того, сообщил руководитель республики, для застройки территории под жилье в рамках льготного ипотечного кредитования определены еще несколько населенных пунктов помимо Мариуполя.
"Мы сейчас рассматриваем потенциальные проекты, готовим земельные участки еще в Макеевке, Енакиево, в Новоазовском районе и в других населенных пунктах. То есть они в принципе прибавляются, когда только появляется движение с какого-либо из направлений - то ли от инвестора, то ли от застройщика, то ли же если интерес появляется от муниципалитета, появляется земля и необходимость застройки. На это мы стараемся опираться", - объяснил Пушилин.
Накануне в программе "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина глава ДНР заявил, что украинскую армию на сегодняшний день нужно отодвинуть на 150 километров, чтобы прекратились обстрелы территории ДНР.
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