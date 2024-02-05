https://ria.ru/20240205/dnr-1925502980.html
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 05.02.2024
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
Не менее пяти мирных жителей погибли, еще 34, включая одного ребенка, получили ранения с 29 января по 4 февраля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:28
2024-02-05T15:28
2024-02-05T15:29
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Не менее пяти мирных жителей погибли, еще 34, включая одного ребенка, получили ранения с 29 января по 4 февраля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 29 января по 4 февраля погибли пять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 34 человека, включая одного ребенка. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9174 человека, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 464, среди них 849 детей.
https://ria.ru/20240205/territorii-1925498554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, еще 34 пострадали