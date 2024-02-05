https://ria.ru/20240205/dnr-1925396154.html

Пушилин призвал сначала покрыть дефицит новостроек в ДНР

Пушилин призвал сначала покрыть дефицит новостроек в ДНР - РИА Новости, 05.02.2024

Пушилин призвал сначала покрыть дефицит новостроек в ДНР

Власти ДНР намерены на первом этапе сконцентрировать внимание на строительстве нового жилья, при этом когда дефицит такой недвижимости будет покрыт, можно будет РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T06:33

2024-02-05T06:33

2024-02-05T06:33

экономика

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

марат хуснуллин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти ДНР намерены на первом этапе сконцентрировать внимание на строительстве нового жилья, при этом когда дефицит такой недвижимости будет покрыт, можно будет рассмотреть возможность распространения программы льготной ипотеки и на вторичный рынок, сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин. Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что программу льготной ипотеки в новых регионах при необходимости можно будет распространить на вторичный рынок, но пока это преждевременно из-за риска еще большего роста цен на жилье. "Мы действительно обсуждали этот вопрос и пришли к мнению, что именно сейчас введение льготной ипотеки на вторичный рынок приведет к росту цен - за счет дефицита жилья в целом. Поэтому мы сконцентрируем сейчас все же свое внимание, руководством страны принято такое решение, на строительстве нового жилья. Как только запустим и в полной мере мы будем видеть, что дефицит покрыт, тогда можно уже будет говорить и об ипотеке на "вторичку", - сказал собеседник агентства. Он объяснил, что планы о распространении льготной ипотеки на вторичный рынок недвижимости также есть, но пока эта работа будет отложена на следующий этап. "То есть просто разбиваем на этапы, исходя из целесообразности. Абсолютно разумно и здраво, когда мы подходим с позиции того, чтобы не навредить людям, потому что рост цен на жилье, конечно, отразится в первую очередь на гражданах, на их возможностях приобрести жилье. У нас и так фиксируется завышенная цена сейчас на жилье, на аренду жилья. Нам нужно поступать очень сбалансированно", - подчеркнул глава республики. На сегодняшний день программа льготной ипотеки под 2% в новых регионах распространяется только на первичный рынок жилья.

https://ria.ru/20240205/donetsk-1925393736.html

https://ria.ru/20231105/donetsk-1907592466.html

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экономика, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, марат хуснуллин