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Против экс-депутата гордумы Перми, критиковавшего СВО, возбудили дело - РИА Новости, 05.02.2024
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10:19 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/deputat-1925420670.html
Против экс-депутата гордумы Перми, критиковавшего СВО, возбудили дело
Против экс-депутата гордумы Перми, критиковавшего СВО, возбудили дело - РИА Новости, 05.02.2024
Против экс-депутата гордумы Перми, критиковавшего СВО, возбудили дело
Суд рассмотрит административное дело о хулиганстве против экс-депутата пермской гордумы Сергея Медведева, раскритиковавшего проведение СВО, следует из данных на РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:19
2024-02-05T10:19
пермь
сергей медведев
грузия
россия
кпрф
происшествия
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ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Суд рассмотрит административное дело о хулиганстве против экс-депутата пермской гордумы Сергея Медведева, раскритиковавшего проведение СВО, следует из данных на сайте Ленинского районного суда. "Привлекаемое по делу об административном правонарушении лицо - Медведев Сергей Юрьевич. Статья - ст. 20.1 ч.3 КоАП РФ (мелкое хулиганство: распространение в сети информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ или органам госвласти)", - указано в электронной картотеке суда. Заседание назначено на 9 февраля. Медведеву может грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. На странице Медведева в соцсети "ВКонтакте" 31 декабря появился пост с критикой спецоперации, в новом году депутата гордумы досрочно лишили мандата. Несколько местных СМИ указывали, что мужчина в январе уехал в Грузию. Сергей Медведев родился 16 марта 1971 года в Перми, отучился, ушел в армию, потом служил по контракту, принимал участие в боевых действиях, награждён медалью "За отвагу". С 2021 года был депутатом пермской гордумы от КПРФ, занимался общественной деятельностью в сфере защиты прав детей.
https://ria.ru/20240205/svo-1925408599.html
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пермь, сергей медведев, грузия, россия, кпрф, происшествия
Пермь, Сергей Медведев, Грузия, Россия, КПРФ, Происшествия
Против экс-депутата гордумы Перми, критиковавшего СВО, возбудили дело

Против экс-депутата гордумы Перми Медведева, критиковавшего СВО, возбудили дело

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Суд рассмотрит административное дело о хулиганстве против экс-депутата пермской гордумы Сергея Медведева, раскритиковавшего проведение СВО, следует из данных на сайте Ленинского районного суда.
"Привлекаемое по делу об административном правонарушении лицо - Медведев Сергей Юрьевич. Статья - ст. 20.1 ч.3 КоАП РФ (мелкое хулиганство: распространение в сети информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ или органам госвласти)", - указано в электронной картотеке суда.
Заседание назначено на 9 февраля. Медведеву может грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
На странице Медведева в соцсети "ВКонтакте" 31 декабря появился пост с критикой спецоперации, в новом году депутата гордумы досрочно лишили мандата. Несколько местных СМИ указывали, что мужчина в январе уехал в Грузию.
Сергей Медведев родился 16 марта 1971 года в Перми, отучился, ушел в армию, потом служил по контракту, принимал участие в боевых действиях, награждён медалью "За отвагу". С 2021 года был депутатом пермской гордумы от КПРФ, занимался общественной деятельностью в сфере защиты прав детей.
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