https://ria.ru/20240205/deputat-1925420670.html

Против экс-депутата гордумы Перми, критиковавшего СВО, возбудили дело

Против экс-депутата гордумы Перми, критиковавшего СВО, возбудили дело - РИА Новости, 05.02.2024

Против экс-депутата гордумы Перми, критиковавшего СВО, возбудили дело

Суд рассмотрит административное дело о хулиганстве против экс-депутата пермской гордумы Сергея Медведева, раскритиковавшего проведение СВО, следует из данных на РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:19

2024-02-05T10:19

2024-02-05T10:19

пермь

сергей медведев

грузия

россия

кпрф

происшествия

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ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Суд рассмотрит административное дело о хулиганстве против экс-депутата пермской гордумы Сергея Медведева, раскритиковавшего проведение СВО, следует из данных на сайте Ленинского районного суда. "Привлекаемое по делу об административном правонарушении лицо - Медведев Сергей Юрьевич. Статья - ст. 20.1 ч.3 КоАП РФ (мелкое хулиганство: распространение в сети информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ или органам госвласти)", - указано в электронной картотеке суда. Заседание назначено на 9 февраля. Медведеву может грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. На странице Медведева в соцсети "ВКонтакте" 31 декабря появился пост с критикой спецоперации, в новом году депутата гордумы досрочно лишили мандата. Несколько местных СМИ указывали, что мужчина в январе уехал в Грузию. Сергей Медведев родился 16 марта 1971 года в Перми, отучился, ушел в армию, потом служил по контракту, принимал участие в боевых действиях, награждён медалью "За отвагу". С 2021 года был депутатом пермской гордумы от КПРФ, занимался общественной деятельностью в сфере защиты прав детей.

https://ria.ru/20240205/svo-1925408599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пермь, сергей медведев, грузия, россия, кпрф, происшествия