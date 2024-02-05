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Число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 112 - РИА Новости, 05.02.2024
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05:15 05.02.2024 (обновлено: 05:20 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/chili-1925393401.html
Число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 112
Число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 112 - РИА Новости, 05.02.2024
Число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 112
Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо выросло до 112 человек, заявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:15
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чили
в мире
вальпараисо (город)
габриэль борич
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо выросло до 112 человек, заявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13.Ранее государственная служба судебно-медицинской экспертизы (SML) сообщала, что число погибших в результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо достигло 99."Погибли 112 человек, по последним данным", - заявил Монсальве во время встречи с журналистами по поводу ситуации с пожарами.Монсальве отметил, что на данный момент были опознаны только 32 тела погибших.Президент Чили Габриэль Борич объявил двухдневный траур в стране из-за пожаров начиная с 5 февраля. Ранее Борич также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо из-за лесных пожаров.
https://ria.ru/20240202/keniya-1924940932.html
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чили, в мире, вальпараисо (город), габриэль борич
Чили, В мире, Вальпараисо (город), Габриэль Борич
Число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 112

МВД: число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 112

© AP PhotoЛесные пожары в Вальпараисо, Чили
Лесные пожары в Вальпараисо, Чили - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo
Лесные пожары в Вальпараисо, Чили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо выросло до 112 человек, заявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13.
Ранее государственная служба судебно-медицинской экспертизы (SML) сообщала, что число погибших в результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо достигло 99.
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"Погибли 112 человек, по последним данным", - заявил Монсальве во время встречи с журналистами по поводу ситуации с пожарами.
Монсальве отметил, что на данный момент были опознаны только 32 тела погибших.
Президент Чили Габриэль Борич объявил двухдневный траур в стране из-за пожаров начиная с 5 февраля. Ранее Борич также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо из-за лесных пожаров.
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ЧилиВ миреВальпараисо (город)Габриэль Борич
 
 
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