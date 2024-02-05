https://ria.ru/20240205/chili-1925393401.html

Число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 112

Число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 112 - РИА Новости, 05.02.2024

Число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 112

Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо выросло до 112 человек, заявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T05:15

2024-02-05T05:15

2024-02-05T05:20

чили

в мире

вальпараисо (город)

габриэль борич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105273/85/1052738560_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_d26ffd7115beda757ec5cb91b314d0c8.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо выросло до 112 человек, заявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13.Ранее государственная служба судебно-медицинской экспертизы (SML) сообщала, что число погибших в результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо достигло 99."Погибли 112 человек, по последним данным", - заявил Монсальве во время встречи с журналистами по поводу ситуации с пожарами.Монсальве отметил, что на данный момент были опознаны только 32 тела погибших.Президент Чили Габриэль Борич объявил двухдневный траур в стране из-за пожаров начиная с 5 февраля. Ранее Борич также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо из-за лесных пожаров.

https://ria.ru/20240202/keniya-1924940932.html

https://ria.ru/20240204/tokio-1925297258.html

чили

вальпараисо (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чили, в мире, вальпараисо (город), габриэль борич