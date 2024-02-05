https://ria.ru/20240205/chemodan-1925569368.html

На западе Москвы нашли чемодан с 25 домашними крысами

На западе Москвы нашли чемодан с 25 домашними крысами - РИА Новости, 05.02.2024

На западе Москвы нашли чемодан с 25 домашними крысами

Чемодан с 25 домашними крысами нашли на западе Москвы, грызунов передали волонтерам, сообщила в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" заместитель... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T22:37

2024-02-05T22:37

2024-02-05T22:37

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Чемодан с 25 домашними крысами нашли на западе Москвы, грызунов передали волонтерам, сообщила в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" заместитель председателя по вопросам ветеринарии Московского сообщества спасения декоративных крыс Надежда Ефремова. Ефремова рассказала, что в понедельник утром на Парковой улице в Москве на лавочке был обнаружен чемодан с 25 домашними крысами. "Полиция забрала чемодан с бедолагами в отделение, куда вскоре и приехал волонтер с горячей линии ("Крыса в беде" - ред.). Крысы попали в нужные руки. Из них к нам на баланс поступило 12 самочек. Возраст от полугода и старше. Все очень красивые и очень голодные. Не истощенные, но наголодавшиеся. У двух заметен отит - голова набок. Еще у двух нащупали небольшие опухоли молочной железы… Все самки беременны", - написала Ефремова.

https://ria.ru/20240205/kot-1925558847.html

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