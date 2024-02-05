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Чешская оппозиция оказалась втрое популярнее партии премьера - РИА Новости, 05.02.2024
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03:44 05.02.2024 (обновлено: 03:57 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/chekhiya-1925388351.html
Чешская оппозиция оказалась втрое популярнее партии премьера
Чешская оппозиция оказалась втрое популярнее партии премьера - РИА Новости, 05.02.2024
Чешская оппозиция оказалась втрое популярнее партии премьера
Возглавляемая премьером Чехии Петром Фиалой Гражданская демократическая партия (ГДП) в опросе заняла второе место, набрав почти в три раза меньше голосов, чем... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:44
2024-02-05T03:57
в мире
чехия
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ПРАГА, 5 фев – РИА Новости. Возглавляемая премьером Чехии Петром Фиалой Гражданская демократическая партия (ГДП) в опросе заняла второе место, набрав почти в три раза меньше голосов, чем оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), сообщило агентство STEM. "Разрыв в популярности ведущего оппозиционного движения ANO (33,4%) и ведущей правящей партии ГДП (13,2%) оказался весьма велик. На результаты исследования, несомненно, главное влияние оказали меры по экономии государственных финансов, предпринятые правительством страны. Многие из этих мер люди вполне конкретно ощутили на себе именно в начале этого года, когда не только подняли цены на продукты питания или различные службы, но и пенсионеры получили значительно меньшую добавку к пенсии, нежели в прошлые годы", - говорится в комментарии агентства к результатам исследования. Меры экономии кабмина нашли отражение в популярности всех пяти партий нынешней правящей коалиции. Третье место в исследовании заняла Пиратская партия (11,3%), также потерявшая большое число голосов. С трудом добрались бы до парламентских скамеек, лишь ненамного превысив проходной балл (5%), движения STAN ("Старосты и независимые", 7%) и ТОР 09. А вот пятая правящая партия, Демохристианская, вообще не попала бы в состав парламента. Зато оппозиционное движение "Свобода и прямая демократия" набрала бы 10%. STEM сообщает, что провело исследование в период с 16 по 31 января, в нем приняли участие 1092 человека разного возраста, вероисповедания, образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.
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в мире, чехия, петр фиала
В мире, Чехия, Петр Фиала
Чешская оппозиция оказалась втрое популярнее партии премьера

STEM: оппозиция набрала в опросе в три раза больше голосов, чем партия премьера

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чехии Петр Фиала
Премьер-министр Чехии Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Чехии Петр Фиала. Архивное фото
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ПРАГА, 5 фев – РИА Новости. Возглавляемая премьером Чехии Петром Фиалой Гражданская демократическая партия (ГДП) в опросе заняла второе место, набрав почти в три раза меньше голосов, чем оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), сообщило агентство STEM.
"Разрыв в популярности ведущего оппозиционного движения ANO (33,4%) и ведущей правящей партии ГДП (13,2%) оказался весьма велик. На результаты исследования, несомненно, главное влияние оказали меры по экономии государственных финансов, предпринятые правительством страны. Многие из этих мер люди вполне конкретно ощутили на себе именно в начале этого года, когда не только подняли цены на продукты питания или различные службы, но и пенсионеры получили значительно меньшую добавку к пенсии, нежели в прошлые годы", - говорится в комментарии агентства к результатам исследования.
Меры экономии кабмина нашли отражение в популярности всех пяти партий нынешней правящей коалиции. Третье место в исследовании заняла Пиратская партия (11,3%), также потерявшая большое число голосов. С трудом добрались бы до парламентских скамеек, лишь ненамного превысив проходной балл (5%), движения STAN ("Старосты и независимые", 7%) и ТОР 09. А вот пятая правящая партия, Демохристианская, вообще не попала бы в состав парламента. Зато оппозиционное движение "Свобода и прямая демократия" набрала бы 10%.
STEM сообщает, что провело исследование в период с 16 по 31 января, в нем приняли участие 1092 человека разного возраста, вероисповедания, образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.
Прага - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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В миреЧехияПетр Фиала
 
 
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