https://ria.ru/20240205/chekhiya-1925388351.html

Чешская оппозиция оказалась втрое популярнее партии премьера

Чешская оппозиция оказалась втрое популярнее партии премьера - РИА Новости, 05.02.2024

Чешская оппозиция оказалась втрое популярнее партии премьера

Возглавляемая премьером Чехии Петром Фиалой Гражданская демократическая партия (ГДП) в опросе заняла второе место, набрав почти в три раза меньше голосов, чем... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:44

2024-02-05T03:44

2024-02-05T03:57

в мире

чехия

петр фиала

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ПРАГА, 5 фев – РИА Новости. Возглавляемая премьером Чехии Петром Фиалой Гражданская демократическая партия (ГДП) в опросе заняла второе место, набрав почти в три раза меньше голосов, чем оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), сообщило агентство STEM. "Разрыв в популярности ведущего оппозиционного движения ANO (33,4%) и ведущей правящей партии ГДП (13,2%) оказался весьма велик. На результаты исследования, несомненно, главное влияние оказали меры по экономии государственных финансов, предпринятые правительством страны. Многие из этих мер люди вполне конкретно ощутили на себе именно в начале этого года, когда не только подняли цены на продукты питания или различные службы, но и пенсионеры получили значительно меньшую добавку к пенсии, нежели в прошлые годы", - говорится в комментарии агентства к результатам исследования. Меры экономии кабмина нашли отражение в популярности всех пяти партий нынешней правящей коалиции. Третье место в исследовании заняла Пиратская партия (11,3%), также потерявшая большое число голосов. С трудом добрались бы до парламентских скамеек, лишь ненамного превысив проходной балл (5%), движения STAN ("Старосты и независимые", 7%) и ТОР 09. А вот пятая правящая партия, Демохристианская, вообще не попала бы в состав парламента. Зато оппозиционное движение "Свобода и прямая демократия" набрала бы 10%. STEM сообщает, что провело исследование в период с 16 по 31 января, в нем приняли участие 1092 человека разного возраста, вероисповедания, образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.

https://ria.ru/20230915/situatsiya-1896578811.html

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в мире, чехия, петр фиала