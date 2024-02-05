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"Их не остановить". В США оценили идею о британском корпусе на Украине - РИА Новости, 05.02.2024
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20:25 05.02.2024 (обновлено: 21:28 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/britaniya-1925556847.html
"Их не остановить". В США оценили идею о британском корпусе на Украине
"Их не остановить". В США оценили идею о британском корпусе на Украине - РИА Новости, 05.02.2024
"Их не остановить". В США оценили идею о британском корпусе на Украине
Британский экспедиционный корпус и любое другое западное подразделение, которое могут направить на Украину, не сможет остановить российские гиперзвуковые... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T20:25
2024-02-05T21:28
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Британский экспедиционный корпус и любое другое западное подразделение, которое могут направить на Украину, не сможет остановить российские гиперзвуковые ракеты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Экспедиционный корпус — это сумасшедшая идея. Они говорят об установлении на Украине бесполетной зоны. Запад даже с нынешними возможностями своей ПВО не сможет остановить и сбить российские гиперзвуковые ракеты. Это будет актом отчаяния со стороны Запада", — полагает эксперт.Как отметил Джонсон, британская армия сейчас не представляет собой той военной силы, которой она была когда-то, в ней служат всего 70 тысяч человек. Кроме того, один из ключевых кораблей страны, авианосец "Принц Уэльский", постоянно ломается и не выходит на учения из-за неполадок, напомнил аналитик.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Великобритания предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса. Соединенное Королевство предлагает скрытно перебросить крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра. При этом, по словам источника, в Лондоне понимают, что большинство стран — членов блока сейчас вряд ли поддержат такие меры.Лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя предложение Лондона, заявил, что альянс нанесет себе непоправимый ущерб, если решит осуществить этот замысел. Как отметил лидер эсеров, в НАТО понимают, что для них конфликт с Россией, ядерной державой, — это дорога в один конец, в том числе и для Великобритании.
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политика, великобритания, лондон, украина, сергей миронов, нато, россия
Политика, Великобритания, Лондон, Украина, Сергей Миронов, НАТО, Россия
"Их не остановить". В США оценили идею о британском корпусе на Украине

Экс-агент ЦРУ: британский экспедиционный корпус на Украине не остановит РФ

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Британский экспедиционный корпус и любое другое западное подразделение, которое могут направить на Украину, не сможет остановить российские гиперзвуковые ракеты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Экспедиционный корпус — это сумасшедшая идея. Они говорят об установлении на Украине бесполетной зоны. Запад даже с нынешними возможностями своей ПВО не сможет остановить и сбить российские гиперзвуковые ракеты. Это будет актом отчаяния со стороны Запада", — полагает эксперт.
Как отметил Джонсон, британская армия сейчас не представляет собой той военной силы, которой она была когда-то, в ней служат всего 70 тысяч человек. Кроме того, один из ключевых кораблей страны, авианосец "Принц Уэльский", постоянно ломается и не выходит на учения из-за неполадок, напомнил аналитик.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Великобритания предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса. Соединенное Королевство предлагает скрытно перебросить крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра. При этом, по словам источника, в Лондоне понимают, что большинство стран — членов блока сейчас вряд ли поддержат такие меры.
Лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя предложение Лондона, заявил, что альянс нанесет себе непоправимый ущерб, если решит осуществить этот замысел. Как отметил лидер эсеров, в НАТО понимают, что для них конфликт с Россией, ядерной державой, — это дорога в один конец, в том числе и для Великобритании.
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