Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии, заявил Гатилов
Гатилов: Россия отслеживает информацию о размещении ядерного оружия в Британии
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия отслеживает информацию о якобы планах США разместить свое ядерное оружие в Великобритании, если это действительно так, то Москва будет вынуждена ответить, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".
"Речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. Поговаривают и о возможности направления ядерного оружия в государства Прибалтики, в Польшу. Все это создает напряженную обстановку. Мы отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать", - сказал Гатилов.
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает". Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк планируется разместить ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Позже минобороны США отказалось подтверждать или опровергать РИА Новости планы по размещению ядерного оружия в Великобритании.