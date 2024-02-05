https://ria.ru/20240205/britaniya-1925477291.html

Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии, заявил Гатилов

Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии, заявил Гатилов - РИА Новости, 05.02.2024

Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии, заявил Гатилов

Россия отслеживает информацию о якобы планах США разместить свое ядерное оружие в Великобритании, если это действительно так, то Москва будет вынуждена... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:45

2024-02-05T13:45

2024-02-05T13:54

в мире

россия

сша

геннадий гатилов

министерство обороны сша

оон

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия отслеживает информацию о якобы планах США разместить свое ядерное оружие в Великобритании, если это действительно так, то Москва будет вынуждена ответить, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия 24"."Речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. Поговаривают и о возможности направления ядерного оружия в государства Прибалтики, в Польшу. Все это создает напряженную обстановку. Мы отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать", - сказал Гатилов.Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает". Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк планируется разместить ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Позже минобороны США отказалось подтверждать или опровергать РИА Новости планы по размещению ядерного оружия в Великобритании.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240202/yadernye-1925092216.html

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, геннадий гатилов, министерство обороны сша, оон, великобритания