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Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии, заявил Гатилов - РИА Новости, 05.02.2024
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13:45 05.02.2024 (обновлено: 13:54 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/britaniya-1925477291.html
Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии, заявил Гатилов
Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии, заявил Гатилов - РИА Новости, 05.02.2024
Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии, заявил Гатилов
Россия отслеживает информацию о якобы планах США разместить свое ядерное оружие в Великобритании, если это действительно так, то Москва будет вынуждена... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:45
2024-02-05T13:54
в мире
россия
сша
геннадий гатилов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия отслеживает информацию о якобы планах США разместить свое ядерное оружие в Великобритании, если это действительно так, то Москва будет вынуждена ответить, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия 24"."Речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. Поговаривают и о возможности направления ядерного оружия в государства Прибалтики, в Польшу. Все это создает напряженную обстановку. Мы отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать", - сказал Гатилов.Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает". Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк планируется разместить ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Позже минобороны США отказалось подтверждать или опровергать РИА Новости планы по размещению ядерного оружия в Великобритании.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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в мире, россия, сша, геннадий гатилов, министерство обороны сша, оон, великобритания
В мире, Россия, США, Геннадий Гатилов, Министерство обороны США, ООН, Великобритания
Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии, заявил Гатилов

Гатилов: Россия отслеживает информацию о размещении ядерного оружия в Британии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия отслеживает информацию о якобы планах США разместить свое ядерное оружие в Великобритании, если это действительно так, то Москва будет вынуждена ответить, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".
"Речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. Поговаривают и о возможности направления ядерного оружия в государства Прибалтики, в Польшу. Все это создает напряженную обстановку. Мы отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать", - сказал Гатилов.
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Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Позже минобороны США отказалось подтверждать или опровергать РИА Новости планы по размещению ядерного оружия в Великобритании.
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