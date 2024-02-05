https://ria.ru/20240205/borrel-1925528068.html

Боррель сообщил, что поедет из Польши на Украину

Боррель сообщил, что поедет из Польши на Украину - РИА Новости, 05.02.2024

Боррель сообщил, что поедет из Польши на Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Варшаве, заявил, что направляется на Украину, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:35

2024-02-05T17:35

2024-02-05T17:36

в мире

украина

польша

евросоюз

жозеп боррель

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Варшаве, заявил, что направляется на Украину, передает агентство Франс Пресс."Я направляюсь в Киев", - приводит издание слова Борреля.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, евросоюз, жозеп боррель