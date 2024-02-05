https://ria.ru/20240205/borrel-1925528068.html
Боррель сообщил, что поедет из Польши на Украину
Боррель сообщил, что поедет из Польши на Украину - РИА Новости, 05.02.2024
Боррель сообщил, что поедет из Польши на Украину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Варшаве, заявил, что направляется на Украину, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:35
2024-02-05T17:35
2024-02-05T17:36
в мире
украина
польша
евросоюз
жозеп боррель
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Варшаве, заявил, что направляется на Украину, передает агентство Франс Пресс."Я направляюсь в Киев", - приводит издание слова Борреля.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, евросоюз, жозеп боррель
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Жозеп Боррель
Боррель сообщил, что поедет из Польши на Украину
AFP: Боррель заявил, что после посещения Варшавы отправится с визитом на Украину