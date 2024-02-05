https://ria.ru/20240205/bolonka-1925526241.html

В приюте рассказали подробности о собаке, которую спасли в Подольске

В приюте рассказали подробности о собаке, которую спасли в Подольске - РИА Новости, 05.02.2024

В приюте рассказали подробности о собаке, которую спасли в Подольске

Мальтийская болонка, которую спасли зоозащитники в Подольске, по предположениям активистов около двух лет провела в заточении и была обездвижена, из-за чего... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:22

2024-02-05T17:22

2024-02-05T17:25

общество

подольск

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мальтийская болонка, которую спасли зоозащитники в Подольске, по предположениям активистов около двух лет провела в заточении и была обездвижена, из-за чего настолько обросла шерстью, что не могла передвигаться, а когти вросли в лапы, рассказала РИА Новости директор приюта для маленьких собак "Домик Мелкашей" Юлия Рыжанушкина. Измученную собаку нашли в СНТ "Березка", после чего животное поздно вечером было передано в приют "Домик Мелкашей". Директор центра рассказала, что за пять лет существования приюта "это был самый тяжелый случай". "Шерсть была настолько свалявшаяся, что ее вес соответствовал весу самой собаки. Собака не могла перемещаться самостоятельно, потому что шерсть была сваляна так, что лапа практически свалялась к телу, и он ползал. Он был с небольшим истощением, но самое страшное, что у него есть дефицит мышечной массы, то есть не столько он голодал, сколько был обездвижен. Мышц практически нет", - рассказала Рыжанушкина. Кроме того, собака не могла нормально принимать пищу из-за того, что мешала шерсть на морде, а длина когтей достигала больше 3 сантиметров, они впивались в лапки. По словам директора приюта, снятием свалявшейся шерсти занимались четыре человека, на это ушло около трех часов. У животного также обнаружены раны на задних лапах, опрелости. Приют взял на себя уход за питомцем, кроме того, в ближайшее время собаку направят в клинику на капельницу. Зоозащитник Игорь Айрапетян ранее сказал РИА Новости, что найденная болонка – это потерявшаяся собачка по кличке Сахарок, которая провела в лесу 1,5 года и сумела выйти к людям. При этом версию Рыжанушкиной он не стал отрицать. "Я думаю, что это Сахарок, но не могу быть в этом уверен, потому что видел его полтора года назад около двух часов: хозяйка оставила у меня его в зоомагазине и просто уехала, я быстро нашел ему новых хозяев, но он от них сбежал", - сказал зоозащитник. Рыжанушкина не стала подтверждать, что найденная собака - именно Сахарок, поскольку по фотографиям этого пса, сделанным до его пропажи, нашла у него отличия, к примеру, в цвете носа. В приюте считают, что спасенного пса на самом деле около двух лет удерживали в каком-то месте. "Судя по состоянию шерсти и запаху, собаку как будто удерживали. Может быть, он сидел в клетке, находился в каком-то замкнутом пространстве. Дело в том, что если бы он мог ходить, то когти бы все равно стесывались, а такая длина когтей появилась из-за того, что животное было обездвижено", - пояснила директор приюта. В центре прогнозируют, что на лечение собаки у них уйдет один-два месяца. Затем ему будут искать новых хозяев. Если же объявятся прежние владельцы животного, то им предстоит объяснить, почему их собака содержалась в таких условиях, заметила Рыжанушкина.

https://ria.ru/20240204/zherebenok-1925365610.html

https://ria.ru/20240201/lebed-1924755681.html

подольск

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общество, подольск