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В Подольске спасли собаку, которая выживала в лесу полтора года - РИА Новости, 05.02.2024
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15:58 05.02.2024 (обновлено: 16:29 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/bolonka-1925510826.html
В Подольске спасли собаку, которая выживала в лесу полтора года
В Подольске спасли собаку, которая выживала в лесу полтора года - РИА Новости, 05.02.2024
В Подольске спасли собаку, которая выживала в лесу полтора года
В подмосковном Подольске нашли мальтийскую болонку по кличке Сахарок, которая выживала в лесу полтора года, рассказал РИА Новости зоозащитник Игорь Айрапетян. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:58
2024-02-05T16:29
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В подмосковном Подольске нашли мальтийскую болонку по кличке Сахарок, которая выживала в лесу полтора года, рассказал РИА Новости зоозащитник Игорь Айрапетян. "Сахарок пропал в августе 2022 года, его нашел домашний алабай в яме возле ворот одного СНТ", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас животное нуждается в ветеринарной помощи. По словам зоозащитника, собака была вся в колтунах, ее когти вросли в кожу, а глаз не было видно. "Когти по восемь сантиметров, глаз нет. Мы три часа его брили и отмывали, сейчас он уже нормально выглядит", — отметил Айрапетян. Он также оценил состояние болонки как средней тяжести, но "со всеми перспективами на позитивный исход". У собаки дистрофия и проблемы с желудком, но то, что она выжила спустя полтора года на улице, Айрапетян назвал чудом.После реабилитации и восстановления собаке найдут новых хозяев. Зоозащитник добавил, что Сахарок уже начал без агрессии общаться с людьми и доверять им.
https://ria.ru/20240202/terer-1925123612.html
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Хорошие новости, Подольск, Московская область (Подмосковье)
В Подольске спасли собаку, которая выживала в лесу полтора года

В подмосковном Подольске спасли болонку, которая выживала в лесу полтора года

© Игорь Айрапетян/ВКонтактеМальтийская болонка по кличке Сахарок, которая выживала в лесу полтора года
Мальтийская болонка по кличке Сахарок, которая выживала в лесу полтора года
© Игорь Айрапетян/ВКонтакте
Мальтийская болонка по кличке Сахарок, которая выживала в лесу полтора года
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В подмосковном Подольске нашли мальтийскую болонку по кличке Сахарок, которая выживала в лесу полтора года, рассказал РИА Новости зоозащитник Игорь Айрапетян.
«
"Сахарок пропал в августе 2022 года, его нашел домашний алабай в яме возле ворот одного СНТ", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас животное нуждается в ветеринарной помощи.
По словам зоозащитника, собака была вся в колтунах, ее когти вросли в кожу, а глаз не было видно.
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"Когти по восемь сантиметров, глаз нет. Мы три часа его брили и отмывали, сейчас он уже нормально выглядит", — отметил Айрапетян.
Он также оценил состояние болонки как средней тяжести, но "со всеми перспективами на позитивный исход".
У собаки дистрофия и проблемы с желудком, но то, что она выжила спустя полтора года на улице, Айрапетян назвал чудом.
После реабилитации и восстановления собаке найдут новых хозяев. Зоозащитник добавил, что Сахарок уже начал без агрессии общаться с людьми и доверять им.
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