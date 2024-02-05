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Boeing отправит на доработку около 50 самолетов - РИА Новости, 05.02.2024
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Туризм
 
15:54 05.02.2024 (обновлено: 17:04 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/boeing-1925509693.html
Boeing отправит на доработку около 50 самолетов
Boeing отправит на доработку около 50 самолетов - РИА Новости, 05.02.2024
Boeing отправит на доработку около 50 самолетов
Примерно в 50 самолетах Boeing 737 обнаружено несоответствие в том, как были просверлены отверстия в фюзеляжах, лайнеры будут направлены на доработку, сообщает... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:54
2024-02-05T17:04
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Примерно в 50 самолетах Boeing 737 обнаружено несоответствие в том, как были просверлены отверстия в фюзеляжах, лайнеры будут направлены на доработку, сообщает телеканал ABC со ссылкой на главу подразделения компании Boeing Commercial Airplanes Стэна Дила. Как заявил Дил в письме сотрудникам, ряд отверстий в фюзеляже самолетов "возможно, не были просверлены в точном соответствии с нашими требованиями". "Хотя это потенциальное состояние не является непосредственной проблемой безопасности полетов и все самолеты 737 могут по-прежнему безопасно эксплуатироваться, на данный момент мы считаем, что нам придется провести доработку примерно 50 недоставленных самолетов", - приводит телеканал слова Дила. Пятого января самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9. В конце января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что не даст согласия компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, включая 737-9 MAX, и распорядилось провести тщательную проверку всех лайнеров данного типа, чья эксплуатация была приостановлена в США после ЧП.
https://ria.ru/20240125/boeing-1923346385.html
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в мире, сша, boeing 737, новости - туризм
В мире, США, Boeing 737, Туризм, Новости - Туризм
Boeing отправит на доработку около 50 самолетов

Boeing отправит на доработку самолеты из-за несоответствия отверстий в фюзеляжах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-800
Пассажирский самолет Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет Boeing 737-800. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Примерно в 50 самолетах Boeing 737 обнаружено несоответствие в том, как были просверлены отверстия в фюзеляжах, лайнеры будут направлены на доработку, сообщает телеканал ABC со ссылкой на главу подразделения компании Boeing Commercial Airplanes Стэна Дила.
Как заявил Дил в письме сотрудникам, ряд отверстий в фюзеляже самолетов "возможно, не были просверлены в точном соответствии с нашими требованиями".
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В США заблокировали расширение производства Boeing 737 MAX после ЧП
25 января, 09:14
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"Хотя это потенциальное состояние не является непосредственной проблемой безопасности полетов и все самолеты 737 могут по-прежнему безопасно эксплуатироваться, на данный момент мы считаем, что нам придется провести доработку примерно 50 недоставленных самолетов", - приводит телеканал слова Дила.
Пятого января самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.
В конце января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что не даст согласия компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, включая 737-9 MAX, и распорядилось провести тщательную проверку всех лайнеров данного типа, чья эксплуатация была приостановлена в США после ЧП.
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