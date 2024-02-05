https://ria.ru/20240205/blinovskaya-1925484322.html

Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО

Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО - РИА Новости, 05.02.2024

Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО

Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская хочет получить разрешение на звонки и свидания с родственниками, соответствующие запросы уже направлены следователю,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:18

2024-02-05T14:18

2024-02-05T14:20

происшествия

елена блиновская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922810045_72:413:812:829_1920x0_80_0_0_28075228472285dc02c594f9debbfd3c.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская хочет получить разрешение на звонки и свидания с родственниками, соответствующие запросы уже направлены следователю, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. "Сегодня следователь сообщил, что только на этой неделе дадут нам понимание, согласны ли они на свидания и звонки или нет", - рассказала Сальникова. По ее мнению, следствие, вероятно, откажет им в просьбе. "Когда следователь согласен, они быстро выдают (разрешение - ред.)", - пояснила собеседница. Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил РИА Новости, что Блиновская опровергла появившуюся в СМИ информацию об ухудшении состояния ее здоровья. "Королева марафонов" переведена из карантинной камеры СИЗО-6 в обычную, четырехместную, там у нее две соседки, правозащитникам на условия содержания она не жаловалась, добавил Волков. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.

https://ria.ru/20240203/blinovskaya-1925189658.html

https://ria.ru/20240131/sizo-1924586565.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская