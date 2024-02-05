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Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО - РИА Новости, 05.02.2024
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14:18 05.02.2024 (обновлено: 14:20 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/blinovskaya-1925484322.html
Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО
Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО - РИА Новости, 05.02.2024
Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО
Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская хочет получить разрешение на звонки и свидания с родственниками, соответствующие запросы уже направлены следователю,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:18
2024-02-05T14:20
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская хочет получить разрешение на звонки и свидания с родственниками, соответствующие запросы уже направлены следователю, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. "Сегодня следователь сообщил, что только на этой неделе дадут нам понимание, согласны ли они на свидания и звонки или нет", - рассказала Сальникова. По ее мнению, следствие, вероятно, откажет им в просьбе. "Когда следователь согласен, они быстро выдают (разрешение - ред.)", - пояснила собеседница. Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил РИА Новости, что Блиновская опровергла появившуюся в СМИ информацию об ухудшении состояния ее здоровья. "Королева марафонов" переведена из карантинной камеры СИЗО-6 в обычную, четырехместную, там у нее две соседки, правозащитникам на условия содержания она не жаловалась, добавил Волков. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
https://ria.ru/20240203/blinovskaya-1925189658.html
https://ria.ru/20240131/sizo-1924586565.html
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происшествия, елена блиновская
Происшествия, Елена Блиновская
Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО

Блогер Блиновская попросила разрешить звонки и свидания с родственниками в СИЗО

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская хочет получить разрешение на звонки и свидания с родственниками, соответствующие запросы уже направлены следователю, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
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"Сегодня следователь сообщил, что только на этой неделе дадут нам понимание, согласны ли они на свидания и звонки или нет", - рассказала Сальникова.
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По ее мнению, следствие, вероятно, откажет им в просьбе. "Когда следователь согласен, они быстро выдают (разрешение - ред.)", - пояснила собеседница.
Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил РИА Новости, что Блиновская опровергла появившуюся в СМИ информацию об ухудшении состояния ее здоровья. "Королева марафонов" переведена из карантинной камеры СИЗО-6 в обычную, четырехместную, там у нее две соседки, правозащитникам на условия содержания она не жаловалась, добавил Волков.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
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ПроисшествияЕлена Блиновская
 
 
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