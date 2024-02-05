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ИП, юрлицо, самозанятость: какую форму ведения бизнеса выбрать - РИА Новости, 05.02.2024
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14:15 05.02.2024 (обновлено: 14:19 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/biznes-1925483379.html
ИП, юрлицо, самозанятость: какую форму ведения бизнеса выбрать
ИП, юрлицо, самозанятость: какую форму ведения бизнеса выбрать - РИА Новости, 05.02.2024
ИП, юрлицо, самозанятость: какую форму ведения бизнеса выбрать
РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:15
2024-02-05T14:19
твой бизнес
вопрос решен
самозанятые
бизнес
корпорация мсп
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ВОПРОС:Собираюсь открыть свое дело, но пока не могу определиться, что лучше: зарегистрировать юридическое лицо или ограничиться созданием ИП. Что можете посоветовать?ОТВЕТ:О том, какие бывают формы ведения бизнеса, об их преимуществах и недостатках мы попросили рассказать экспертов из Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).На выбор правовой формы ведения бизнеса влияет целый ряд факторов: планируемые вид и сфера деятельности, ее предполагаемые масштабы, число учредителей и сотрудников, способы финансирования и ряд других.Юридическое лицоДля этой формы ведения бизнеса ограничений по виду деятельности нет. Наиболее распространенная правовая форма - общество с ограниченной ответственностью (ООО). Правовое положение ООО, порядок его создания и ликвидации установлен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ.Преимущества:Недостатки:Индивидуальная предпринимательская деятельностьПреимущества:Недостатки:СамозанятостьВ принципе, сегодня можно вести бизнес легально, не регистрируя индивидуальную предпринимательскую деятельность или юридическое лицо. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого, став плательщиком налога на профессиональный доход (НПД). Эта форма ведения бизнеса имеет ряд преимуществ перед привычными ИП и ООО, но при этом сопряжена с некоторыми ограничениями.Преимущества:Ограничения:
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вопрос решен , самозанятые, бизнес, корпорация мсп
Твой бизнес, Вопрос решен , самозанятые, Бизнес, Корпорация МСП

ИП, юрлицо, самозанятость: какую форму ведения бизнеса выбрать

© iStock.com / Zephyr18Бизнесмен
Бизнесмен - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© iStock.com / Zephyr18
Бизнесмен
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ВОПРОС:
Собираюсь открыть свое дело, но пока не могу определиться, что лучше: зарегистрировать юридическое лицо или ограничиться созданием ИП. Что можете посоветовать?
ОТВЕТ:
О том, какие бывают формы ведения бизнеса, об их преимуществах и недостатках мы попросили рассказать экспертов из Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).
На выбор правовой формы ведения бизнеса влияет целый ряд факторов: планируемые вид и сфера деятельности, ее предполагаемые масштабы, число учредителей и сотрудников, способы финансирования и ряд других.

Юридическое лицо

Для этой формы ведения бизнеса ограничений по виду деятельности нет. Наиболее распространенная правовая форма - общество с ограниченной ответственностью (ООО). Правовое положение ООО, порядок его создания и ликвидации установлен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ.
Преимущества:
  • может быть несколько учредителей: войти в ООО или выйти можно в любое время по желанию;
  • ООО (долю в уставном капитале ООО) можно купить или продать и таким образом привлечь инвесторов;
  • ООО подходит для большого числа видов деятельности;
  • учредители не отвечают за долги ООО (обязательства распространяются на имущество и средства компании на счетах).
Недостатки:
  • при регистрации нужен большой пакет документов, в том числе – устав ООО;
  • необходим уставный капитал (минимум 10 тысяч рублей);
  • большой объем отчетности в различные контролирующие органы;
  • необходимо ведение сложного бухгалтерского учета;
  • необходимость регистрации в ПФР, ФФОМС, ФСС, Росстате и выплата страховых взносов;
  • штрафы гораздо выше, чем у ИП.

Индивидуальная предпринимательская деятельность

Преимущества:
  • скорость и простота регистрации: подав небольшой пакет документов, можно зарегистрироваться за одни сутки;
  • можно выбрать одну из упрощенных систем налогообложения, при этом физлицо вправе быть одновременно ИП и самозанятым;
  • прибыль является личной собственностью предпринимателя, которой он распоряжается по своему усмотрению.
Недостатки:
  • есть ограничения по видам деятельности (например, ИП не может открыть ломбард или выдавать займы населению);
  • за долги индивидуальный предприниматель отвечает собственным имуществом (квартирой, автомобилем, средствами на банковском счете);
  • невозможность разделения или продажи своего бизнеса;
  • сложнее взять кредит в банке и привлечь инвестора.

Самозанятость

В принципе, сегодня можно вести бизнес легально, не регистрируя индивидуальную предпринимательскую деятельность или юридическое лицо. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого, став плательщиком налога на профессиональный доход (НПД). Эта форма ведения бизнеса имеет ряд преимуществ перед привычными ИП и ООО, но при этом сопряжена с некоторыми ограничениями.
Преимущества:
  • не нужно сдавать отчетность;
  • не нужно платить взносы в страховые фонды;
  • можно не использовать контрольно-кассовую технику: чеки об оказанных услугах/проданных товарах создаются в приложении;
  • льготный налоговый режим: 4% с дохода, полученного от физических лиц, и 6% – от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • можно воспользоваться мерами поддержки, а также принимать участие в государственных закупках;
  • для прекращения деятельности достаточно нажать на кнопку “Сняться с учета” в приложении “Мой налог”.
Ограничения:
  • предельный размер дохода ограничен – не более 2,4 миллиона рублей в год.
  • нельзя осуществлять некоторые виды деятельности (например, продавать подакцизные товары, товары подлежащие сертификации и маркировке);
  • нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору (осуществлять работу или оказывать услуги нужно самостоятельно);
  • нельзя заниматься перепродажей.
 
Твой бизнесВопрос решенсамозанятыеБизнесКорпорация МСП
 
 
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