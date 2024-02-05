https://ria.ru/20240205/biznes-1925483379.html

ИП, юрлицо, самозанятость: какую форму ведения бизнеса выбрать

ИП, юрлицо, самозанятость: какую форму ведения бизнеса выбрать - РИА Новости, 05.02.2024

ИП, юрлицо, самозанятость: какую форму ведения бизнеса выбрать

РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:15

2024-02-05T14:15

2024-02-05T14:19

твой бизнес

вопрос решен

самозанятые

бизнес

корпорация мсп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925482620_213:0:3854:2048_1920x0_80_0_0_10bed091dab58aa2907f0cea0fc5ca41.jpg

ВОПРОС:Собираюсь открыть свое дело, но пока не могу определиться, что лучше: зарегистрировать юридическое лицо или ограничиться созданием ИП. Что можете посоветовать?ОТВЕТ:О том, какие бывают формы ведения бизнеса, об их преимуществах и недостатках мы попросили рассказать экспертов из Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).На выбор правовой формы ведения бизнеса влияет целый ряд факторов: планируемые вид и сфера деятельности, ее предполагаемые масштабы, число учредителей и сотрудников, способы финансирования и ряд других.Юридическое лицоДля этой формы ведения бизнеса ограничений по виду деятельности нет. Наиболее распространенная правовая форма - общество с ограниченной ответственностью (ООО). Правовое положение ООО, порядок его создания и ликвидации установлен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ.Преимущества:Недостатки:Индивидуальная предпринимательская деятельностьПреимущества:Недостатки:СамозанятостьВ принципе, сегодня можно вести бизнес легально, не регистрируя индивидуальную предпринимательскую деятельность или юридическое лицо. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого, став плательщиком налога на профессиональный доход (НПД). Эта форма ведения бизнеса имеет ряд преимуществ перед привычными ИП и ООО, но при этом сопряжена с некоторыми ограничениями.Преимущества:Ограничения:

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вопрос решен , самозанятые, бизнес, корпорация мсп