ИП, юрлицо, самозанятость: какую форму ведения бизнеса выбрать
© iStock.com / Zephyr18Бизнесмен
© iStock.com / Zephyr18
Бизнесмен
ВОПРОС:
Собираюсь открыть свое дело, но пока не могу определиться, что лучше: зарегистрировать юридическое лицо или ограничиться созданием ИП. Что можете посоветовать?
ОТВЕТ:
О том, какие бывают формы ведения бизнеса, об их преимуществах и недостатках мы попросили рассказать экспертов из Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).
На выбор правовой формы ведения бизнеса влияет целый ряд факторов: планируемые вид и сфера деятельности, ее предполагаемые масштабы, число учредителей и сотрудников, способы финансирования и ряд других.
Юридическое лицо
Для этой формы ведения бизнеса ограничений по виду деятельности нет. Наиболее распространенная правовая форма - общество с ограниченной ответственностью (ООО). Правовое положение ООО, порядок его создания и ликвидации установлен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ.
Преимущества:
- может быть несколько учредителей: войти в ООО или выйти можно в любое время по желанию;
- ООО (долю в уставном капитале ООО) можно купить или продать и таким образом привлечь инвесторов;
- ООО подходит для большого числа видов деятельности;
- учредители не отвечают за долги ООО (обязательства распространяются на имущество и средства компании на счетах).
Недостатки:
- при регистрации нужен большой пакет документов, в том числе – устав ООО;
- необходим уставный капитал (минимум 10 тысяч рублей);
- большой объем отчетности в различные контролирующие органы;
- необходимо ведение сложного бухгалтерского учета;
- необходимость регистрации в ПФР, ФФОМС, ФСС, Росстате и выплата страховых взносов;
- штрафы гораздо выше, чем у ИП.
Индивидуальная предпринимательская деятельность
Преимущества:
- скорость и простота регистрации: подав небольшой пакет документов, можно зарегистрироваться за одни сутки;
- можно выбрать одну из упрощенных систем налогообложения, при этом физлицо вправе быть одновременно ИП и самозанятым;
- прибыль является личной собственностью предпринимателя, которой он распоряжается по своему усмотрению.
Недостатки:
- есть ограничения по видам деятельности (например, ИП не может открыть ломбард или выдавать займы населению);
- за долги индивидуальный предприниматель отвечает собственным имуществом (квартирой, автомобилем, средствами на банковском счете);
- невозможность разделения или продажи своего бизнеса;
- сложнее взять кредит в банке и привлечь инвестора.
Самозанятость
В принципе, сегодня можно вести бизнес легально, не регистрируя индивидуальную предпринимательскую деятельность или юридическое лицо. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого, став плательщиком налога на профессиональный доход (НПД). Эта форма ведения бизнеса имеет ряд преимуществ перед привычными ИП и ООО, но при этом сопряжена с некоторыми ограничениями.
Преимущества:
- не нужно сдавать отчетность;
- не нужно платить взносы в страховые фонды;
- можно не использовать контрольно-кассовую технику: чеки об оказанных услугах/проданных товарах создаются в приложении;
- льготный налоговый режим: 4% с дохода, полученного от физических лиц, и 6% – от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- можно воспользоваться мерами поддержки, а также принимать участие в государственных закупках;
- для прекращения деятельности достаточно нажать на кнопку “Сняться с учета” в приложении “Мой налог”.
Ограничения:
- предельный размер дохода ограничен – не более 2,4 миллиона рублей в год.
- нельзя осуществлять некоторые виды деятельности (например, продавать подакцизные товары, товары подлежащие сертификации и маркировке);
- нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору (осуществлять работу или оказывать услуги нужно самостоятельно);
- нельзя заниматься перепродажей.