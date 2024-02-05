https://ria.ru/20240205/bilayn-1925478428.html

Росбанк начал использовать "Этикетку" от билайн бизнеса

Росбанк начал использовать "Этикетку" от билайн бизнеса - РИА Новости, 05.02.2024

Росбанк начал использовать "Этикетку" от билайн бизнеса

ПАО "Росбанк" стал одной из первых компаний, которая применила новую технологию билайна — сервис "Этикетка" (18+), сообщает ПАО "ВымпелКом". РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:46

2024-02-05T14:46

2024-02-05T14:46

технологии

билайн

вымпелком

россия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ПАО "Росбанк" стал одной из первых компаний, которая применила новую технологию билайна — сервис "Этикетка" (18+), сообщает ПАО "ВымпелКом"."Теперь, когда клиенту банка поступает звонок из колл-центра, на экране телефона появляется номер телефона и надпись "Росбанк" — как будто номер записан в телефонной книжке. Дозвониться до своего клиента и сообщить важную информацию часто бывает непросто. Многие не отвечают на звонки с незнакомых номеров. Особенно если речь идет об очень занятых людях. С "Этикеткой" от билайн бизнес компании могут "забрендировать" свои исходящие вызовы с одного или нескольких номеров", - поясняется в сообщении.После предварительной модерации сервис позволяет отображать дополнительную информацию на экране вызываемого абонента, например, название бренда и сферу деятельности организации. Информация из "Этикетки" не заменяет собой и не изменяет информацию о номере вызывающего абонента, а передается в дополнение и может отображаться внутри и вне сети билайн (при наличии технических возможностей и соглашения у другого оператора с билайном), подчеркивает мобильный оператор."Мы стремимся создать высококачественное обслуживание для наших премиальных клиентов, поэтому обеспечение комфортного общения с банком, включая телефонные звонки, является для нас одним из приоритетов. После внедрения сервиса "Этикетка" от билайн бизнес, мы заметили улучшение в нашей контактности за первый месяц использования. Контактность наших телефонных коммуникаций повысилась на 9%, что является важным показателем для нас. Кроме того, наши сотрудники отметили, что клиенты стали отвечать на звонки с более лояльным настроем. Считаем, что это свидетельствует о том, что сервис "Этикетка" действительно помогает нам улучшить качество обслуживания и удовлетворенность наших клиентов", — приводится в сообщении комментарий начальника управления развития платформ взаимодействия с клиентами "Росбанка" Антона Ковачева.В ближайшее время "Росбанк" планирует расширить использование сервиса "Этикетка" на такое сложное направление розничного бизнеса, как работа со взысканиями."Мы рады такой высокой оценке нашего сервиса "Этикетка" и благодарим команду "Росбанка" за готовность использовать новые продукты. Идентификация важных вызовов — это то, что действительно нужно и бизнесу, и абонентам. Мы видим востребованность сервиса "Этикетка" со стороны крупных игроков финансового сектора, ритейла, электронной коммерции, служб доставки и других отраслей. Надеемся, что идентификация вызовов станет новым стандартом в коммуникациях бизнеса с потребителями", — сказал директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWvodLW5Zo

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, билайн, вымпелком, россия