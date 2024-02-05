https://ria.ru/20240205/bil-1925520258.html
Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него компенсацию
Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него компенсацию - РИА Новости, 05.02.2024
Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него компенсацию
Руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" подал в суд на скандально известного блогера Эдварда Била из-за его асоциального поведения и требует РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:44
2024-02-05T16:44
2024-02-05T16:44
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александр морозов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" подал в суд на скандально известного блогера Эдварда Била из-за его асоциального поведения и требует 10 миллионов рублей, об этом РИА Новости сообщил инициатор иска Александр Морозов. "Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск к Эдуарду Билу. В ответчиках также значится Google LLC", - рассказал Морозов. Согласно исковому заявлению, которое есть в распоряжении РИА Новости, Бил "создал на видео хостинге YouTube несколько каналов, в целях пропаганды асоциального образа жизни, поведения, извлечения доходов от такого поведения и занимается распространением информации, выражающейся в неприличной форме, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, тем самым оскорбляя человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрируя явное неуважение к обществу", - говорится в тексте. Истец изучил 650 видеороликов с участием Била, в которых обнаружил много нецензурной лексики, а также, как утверждает он, в одном из видео блогер "домогается к несовершеннолетнему, понуждая к действиям сексуального характера". Морозов просит суд признать публикуемые Билом видео запрещенными на территории РФ, блокировать его аккаунты, обязать Google LLC удалить все ролики на каналах блогера и запретить создавать новые аккаунты и каналы на видео-хостинге YouTube. А также истец требует взыскать солидарно с ответчиков 10 миллионов рублей компенсации морального вреда, которые он обязуется передать на благотворительность. Согласно картотеке Замоскворецкого суда Москвы, иск Морозова зарегистрировали 31 января. Дата его рассмотрения не назначена. В марте 2022 года Пресненский суд Москвы отправил устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била в колонию на 1 год и 2 месяца. Громкое ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы.
https://ria.ru/20230227/mchs-1854579595.html
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происшествия, москва, россия, садовое кольцо (москва), александр морозов, эдвард бил (блогер), youtube, госдума рф, audi a8, технологии
Происшествия, Москва, Россия, Садовое кольцо (Москва), Александр Морозов, Эдвард Бил (блогер), YouTube, Госдума РФ, Audi A8, Технологии
Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него компенсацию
Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него десять миллионов рублей
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" подал в суд на скандально известного блогера Эдварда Била из-за его асоциального поведения и требует 10 миллионов рублей, об этом РИА Новости сообщил инициатор иска Александр Морозов.
«
"Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск к Эдуарду Билу. В ответчиках также значится Google LLC", - рассказал Морозов.
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Согласно исковому заявлению, которое есть в распоряжении РИА Новости, Бил "создал на видео хостинге YouTube несколько каналов, в целях пропаганды асоциального образа жизни, поведения, извлечения доходов от такого поведения и занимается распространением информации, выражающейся в неприличной форме, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, тем самым оскорбляя человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрируя явное неуважение к обществу", - говорится в тексте.
Истец изучил 650 видеороликов с участием Била, в которых обнаружил много нецензурной лексики, а также, как утверждает он, в одном из видео блогер "домогается к несовершеннолетнему, понуждая к действиям сексуального характера".
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Морозов просит суд признать публикуемые Билом видео запрещенными на территории РФ, блокировать его аккаунты, обязать Google LLC удалить все ролики на каналах блогера и запретить создавать новые аккаунты и каналы на видео-хостинге YouTube. А также истец требует взыскать солидарно с ответчиков 10 миллионов рублей компенсации морального вреда, которые он обязуется передать на благотворительность.
Согласно картотеке Замоскворецкого суда Москвы, иск Морозова зарегистрировали 31 января. Дата его рассмотрения не назначена.
В марте 2022 года Пресненский суд Москвы отправил устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била в колонию на 1 год и 2 месяца.
Громкое ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы.
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