https://ria.ru/20240205/bil-1925520258.html

Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него компенсацию

Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него компенсацию - РИА Новости, 05.02.2024

Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него компенсацию

Руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" подал в суд на скандально известного блогера Эдварда Била из-за его асоциального поведения и требует РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:44

2024-02-05T16:44

2024-02-05T16:44

происшествия

москва

россия

садовое кольцо (москва)

александр морозов

эдвард бил (блогер)

youtube

госдума рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Руководитель религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" подал в суд на скандально известного блогера Эдварда Била из-за его асоциального поведения и требует 10 миллионов рублей, об этом РИА Новости сообщил инициатор иска Александр Морозов. "Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск к Эдуарду Билу. В ответчиках также значится Google LLC", - рассказал Морозов. Согласно исковому заявлению, которое есть в распоряжении РИА Новости, Бил "создал на видео хостинге YouTube несколько каналов, в целях пропаганды асоциального образа жизни, поведения, извлечения доходов от такого поведения и занимается распространением информации, выражающейся в неприличной форме, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, тем самым оскорбляя человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрируя явное неуважение к обществу", - говорится в тексте. Истец изучил 650 видеороликов с участием Била, в которых обнаружил много нецензурной лексики, а также, как утверждает он, в одном из видео блогер "домогается к несовершеннолетнему, понуждая к действиям сексуального характера". Морозов просит суд признать публикуемые Билом видео запрещенными на территории РФ, блокировать его аккаунты, обязать Google LLC удалить все ролики на каналах блогера и запретить создавать новые аккаунты и каналы на видео-хостинге YouTube. А также истец требует взыскать солидарно с ответчиков 10 миллионов рублей компенсации морального вреда, которые он обязуется передать на благотворительность. Согласно картотеке Замоскворецкого суда Москвы, иск Морозова зарегистрировали 31 января. Дата его рассмотрения не назначена. В марте 2022 года Пресненский суд Москвы отправил устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била в колонию на 1 год и 2 месяца. Громкое ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы.

https://ria.ru/20230227/mchs-1854579595.html

https://ria.ru/20231113/mizulina-1909146780.html

https://ria.ru/20230927/mizulina-1899020468.html

москва

россия

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, россия, садовое кольцо (москва), александр морозов, эдвард бил (блогер), youtube, госдума рф, audi a8, технологии