Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:04 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/bezopasnost-1925468811.html
В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов
В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов - РИА Новости, 05.02.2024
В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов
В новых субъектах РФ во время проведения выборов президента должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, заявил... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:04
2024-02-05T13:04
выборы президента россии — 2024
россия
политика
николай булаев
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924151656_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_9ae7ca321c42f681c115e53ef9bd8ef1.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В новых субъектах РФ во время проведения выборов президента должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Наряду с традиционными для всех регионов России мерами по обеспечению безопасности указанным постановлением предусмотрено, что в новых субъектах Российской Федерации должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана помещений, связанных с избирательным процессом, в том числе помещений для голосования и помещений, в которых размещены комплексы средств автоматизации ГАС "Выборы", мест и маршрутов проведения голосования вне помещения для голосования", - сказал Булаев в интервью Донецкому агентству новостей. Кроме того, он уточил, что должно быть обеспечено осуществление мер безопасности в отношении членов избирательных комиссий. "Безопасность членов избирательных комиссий, а также избирателей будут обеспечивать сотрудники министерства внутренних дел Российской Федерации и Росгвардии. В целях обеспечения защиты от возникновения чрезвычайных ситуаций будут задействованы сотрудники МЧС России", - добавил зампред ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240203/putin-1925211101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924151656_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_5ca32f3cf59d369c408be47b22bb5674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, николай булаев, цик рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Николай Булаев, ЦИК РФ
В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов

Булаев: на выборах в новых субъектах России должна быть усилена безопасность

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В новых субъектах РФ во время проведения выборов президента должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Наряду с традиционными для всех регионов России мерами по обеспечению безопасности указанным постановлением предусмотрено, что в новых субъектах Российской Федерации должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана помещений, связанных с избирательным процессом, в том числе помещений для голосования и помещений, в которых размещены комплексы средств автоматизации ГАС "Выборы", мест и маршрутов проведения голосования вне помещения для голосования", - сказал Булаев в интервью Донецкому агентству новостей.
Кроме того, он уточил, что должно быть обеспечено осуществление мер безопасности в отношении членов избирательных комиссий.
"Безопасность членов избирательных комиссий, а также избирателей будут обеспечивать сотрудники министерства внутренних дел Российской Федерации и Росгвардии. В целях обеспечения защиты от возникновения чрезвычайных ситуаций будут задействованы сотрудники МЧС России", - добавил зампред ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки
3 февраля, 14:59
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаНиколай БулаевЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала