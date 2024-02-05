https://ria.ru/20240205/bezopasnost-1925468811.html

В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов

В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов - РИА Новости, 05.02.2024

В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов

В новых субъектах РФ во время проведения выборов президента должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, заявил... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:04

2024-02-05T13:04

2024-02-05T13:04

выборы президента россии — 2024

россия

политика

николай булаев

цик рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В новых субъектах РФ во время проведения выборов президента должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Наряду с традиционными для всех регионов России мерами по обеспечению безопасности указанным постановлением предусмотрено, что в новых субъектах Российской Федерации должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана помещений, связанных с избирательным процессом, в том числе помещений для голосования и помещений, в которых размещены комплексы средств автоматизации ГАС "Выборы", мест и маршрутов проведения голосования вне помещения для голосования", - сказал Булаев в интервью Донецкому агентству новостей. Кроме того, он уточил, что должно быть обеспечено осуществление мер безопасности в отношении членов избирательных комиссий. "Безопасность членов избирательных комиссий, а также избирателей будут обеспечивать сотрудники министерства внутренних дел Российской Федерации и Росгвардии. В целях обеспечения защиты от возникновения чрезвычайных ситуаций будут задействованы сотрудники МЧС России", - добавил зампред ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, николай булаев, цик рф