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В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов
В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов - РИА Новости, 05.02.2024
В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов
В новых субъектах РФ во время проведения выборов президента должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, заявил... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:04
2024-02-05T13:04
2024-02-05T13:04
выборы президента россии — 2024
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политика
николай булаев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В новых субъектах РФ во время проведения выборов президента должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Наряду с традиционными для всех регионов России мерами по обеспечению безопасности указанным постановлением предусмотрено, что в новых субъектах Российской Федерации должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана помещений, связанных с избирательным процессом, в том числе помещений для голосования и помещений, в которых размещены комплексы средств автоматизации ГАС "Выборы", мест и маршрутов проведения голосования вне помещения для голосования", - сказал Булаев в интервью Донецкому агентству новостей. Кроме того, он уточил, что должно быть обеспечено осуществление мер безопасности в отношении членов избирательных комиссий. "Безопасность членов избирательных комиссий, а также избирателей будут обеспечивать сотрудники министерства внутренних дел Российской Федерации и Росгвардии. В целях обеспечения защиты от возникновения чрезвычайных ситуаций будут задействованы сотрудники МЧС России", - добавил зампред ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, николай булаев, цик рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Николай Булаев, ЦИК РФ
В ЦИК призвали усилить безопасность в новых регионах во время выборов
Булаев: на выборах в новых субъектах России должна быть усилена безопасность
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
В новых субъектах РФ во время проведения выборов президента должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, заявил
заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Наряду с традиционными для всех регионов России мерами по обеспечению безопасности указанным постановлением предусмотрено, что в новых субъектах Российской Федерации должны быть усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана помещений, связанных с избирательным процессом, в том числе помещений для голосования и помещений, в которых размещены комплексы средств автоматизации ГАС "Выборы", мест и маршрутов проведения голосования вне помещения для голосования", - сказал Булаев в интервью Донецкому агентству новостей.
Кроме того, он уточил, что должно быть обеспечено осуществление мер безопасности в отношении членов избирательных комиссий.
"Безопасность членов избирательных комиссий, а также избирателей будут обеспечивать сотрудники министерства внутренних дел Российской Федерации и Росгвардии
. В целях обеспечения защиты от возникновения чрезвычайных ситуаций будут задействованы сотрудники МЧС
России", - добавил зампред ЦИК.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
, Владислава Даванкова
и Владимира Путина
.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Доверенные лица Путина будут работать в ДНР с учетом военной обстановки