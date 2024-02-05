https://ria.ru/20240205/bespilotniki-1925478612.html
Россия за три года выделит сто миллиардов рублей на беспилотники
Россия за три года выделит сто миллиардов рублей на беспилотники - РИА Новости, 05.02.2024
Россия за три года выделит сто миллиардов рублей на беспилотники
Россия в ближайшие три года выделит 100 миллиардов рублей на развитие и производство беспилотников, заявил в понедельник в ходе международной выставки... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:50
2024-02-05T13:50
2024-02-05T13:50
денис мантуров
россия
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия в ближайшие три года выделит 100 миллиардов рублей на развитие и производство беспилотников, заявил в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, речь о производстве "сотен тысяч" FPV-дронов и "десятков тысяч" тяжелых беспилотников. "В ближайшую трехлетку – текущий 2024, 2025 и 2026 годы – около 100 миллиардов рублей мы (выделяем) на новые помещения, номенклатуру, а главное, будем активно работать в области регуляторики, чтобы их можно было активно применять в разных сферах экономики", - сказал он, отвечая на вопрос о планах РФ развивать беспилотную отрасль. Оружейный салон проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Интервью с Мантуровым на полях выставки транслировал телеканал "Россия 24".
https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924454927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис мантуров, россия, экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Денис Мантуров, Россия, Экономика, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россия за три года выделит сто миллиардов рублей на беспилотники
Мантуров: Россия за три года выделит сто миллиардов рублей на производство БПЛА