https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925508954.html

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.02.2024

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:52

2024-02-05T15:52

2024-02-05T16:10

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны."Пятого февраля 2024 года, около 13:30, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", — говорится в публикации.Минувшей ночью вооруженные силы уничтожили над регионом четыре дрона ВСУ. Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, обошлось без пострадавших.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240205/pvo-1925496872.html

брянская область

россия

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брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины