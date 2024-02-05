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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 05.02.2024 (обновлено: 16:10 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925508954.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.02.2024
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:52
2024-02-05T16:10
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.&quot;Пятого февраля 2024 года, около 13:30, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области&quot;, — говорится в публикации.Минувшей ночью вооруженные силы уничтожили над регионом четыре дрона ВСУ. Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, обошлось без пострадавших.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240205/pvo-1925496872.html
брянская область
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брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Пятого февраля 2024 года, около 13:30, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", — говорится в публикации.

Минувшей ночью вооруженные силы уничтожили над регионом четыре дрона ВСУ. Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, обошлось без пострадавших.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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