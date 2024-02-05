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В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов беспилотник ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:12 05.02.2024 (обновлено: 04:43 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925382784.html
В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов беспилотник ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024
В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов беспилотник ВСУ
ПВО уничтожила четвертый за несколько часов украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T01:12
2024-02-05T04:43
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ПВО уничтожила четвертый за несколько часов украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.Ранее в небе над регионом сбили три дрона ВСУ — в районе 22:30, 23:00 и 23:50 вечера 4 февраля."5 февраля около 00:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — уточнили в ведомстве.По информации Telegram-канала губернатора региона Александра Богомаза, над Выгоничским районом сбили "еще два дрона"."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал Богомаз.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925213649.html
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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов беспилотник ВСУ

Четвертый украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ПВО уничтожила четвертый за несколько часов украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
Ранее в небе над регионом сбили три дрона ВСУ — в районе 22:30, 23:00 и 23:50 вечера 4 февраля.
«
"5 февраля около 00:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — уточнили в ведомстве.
По информации Telegram-канала губернатора региона Александра Богомаза, над Выгоничским районом сбили "еще два дрона".
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"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал Богомаз.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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