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В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник
В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник - РИА Новости, 05.02.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник
ПВО уничтожила уже третий беспилотник над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T00:18
2024-02-05T00:18
2024-02-05T00:22
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ПВО уничтожила уже третий беспилотник над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее Минобороны сообщило, что около 22.30 над Брянской областью сбили дрон. Позднее ведомство сообщило о перехвате еще одного БПЛА около 23.00."Пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Выгоничского района уничтожен уже третий беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — говорится в публикации Богомаза.В Минобороны добавили, что это произошло около 23.50."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", — пояснили в министерстве.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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брянская область, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник
В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник, пострадавших нет
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
ПВО уничтожила уже третий беспилотник над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале
.
Ранее Минобороны сообщило, что около 22.30 над Брянской областью сбили дрон. Позднее ведомство сообщило о перехвате еще одного БПЛА около 23.00.
«
"Пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Выгоничского района уничтожен уже третий беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — говорится в публикации Богомаза.
В Минобороны добавили, что это произошло около 23.50.
ПВО и ВКС за неделю сбили 20 авиаракет ВСУ и 423 беспилотника
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", — пояснили в министерстве.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.