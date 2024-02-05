https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925379845.html

В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник

В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник - РИА Новости, 05.02.2024

В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник

ПВО уничтожила уже третий беспилотник над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T00:18

2024-02-05T00:18

2024-02-05T00:22

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ПВО уничтожила уже третий беспилотник над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее Минобороны сообщило, что около 22.30 над Брянской областью сбили дрон. Позднее ведомство сообщило о перехвате еще одного БПЛА около 23.00."Пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Выгоничского района уничтожен уже третий беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — говорится в публикации Богомаза.В Минобороны добавили, что это произошло около 23.50."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", — пояснили в министерстве.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925213649.html

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брянская область, вооруженные силы рф, безопасность, россия