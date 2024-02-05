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В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 05.02.2024 (обновлено: 00:22 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/bespilotnik-1925379845.html
В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник
В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник - РИА Новости, 05.02.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник
ПВО уничтожила уже третий беспилотник над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T00:18
2024-02-05T00:22
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ПВО уничтожила уже третий беспилотник над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее Минобороны сообщило, что около 22.30 над Брянской областью сбили дрон. Позднее ведомство сообщило о перехвате еще одного БПЛА около 23.00."Пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Выгоничского района уничтожен уже третий беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — говорится в публикации Богомаза.В Минобороны добавили, что это произошло около 23.50."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", — пояснили в министерстве.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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брянская область, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник

В Брянской области силы ПВО уничтожили уже третий беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ПВО уничтожила уже третий беспилотник над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что около 22.30 над Брянской областью сбили дрон. Позднее ведомство сообщило о перехвате еще одного БПЛА около 23.00.
«
"Пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Выгоничского района уничтожен уже третий беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — говорится в публикации Богомаза.
В Минобороны добавили, что это произошло около 23.50.
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"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", — пояснили в министерстве.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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