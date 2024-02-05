https://ria.ru/20240205/bayden-1925573772.html

Байден все сильнее теряет остроту ума, считают почти две трети американцев

Байден все сильнее теряет остроту ума, считают почти две трети американцев - РИА Новости, 05.02.2024

Байден все сильнее теряет остроту ума, считают почти две трети американцев

Почти две трети граждан США считают, что умственные способности их 81-летнего президента Джо Байдена демонстрируют снижение, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T23:31

2024-02-05T23:31

2024-02-05T23:31

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джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Почти две трети граждан США считают, что умственные способности их 81-летнего президента Джо Байдена демонстрируют снижение, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports. Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 59% респондентов. В частности, они согласились с утверждением о том, что Байден "все сильнее теряет остроту ума". При этом лишь треть (33%) опрошенных дали понять, что не согласны с таким мнением. Опрос проводился 28-30 января среди 943 совершеннолетних американцев, которые высказали намерение голосовать на президентских выборах в текущем году. Погрешность результатов исследования составляет порядка 3 процентных пунктов. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика. В случае повторного избрания под конец второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.

https://ria.ru/20240123/bayden-1922875741.html

https://ria.ru/20240123/kheyli-1922871324.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп