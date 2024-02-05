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Байден все сильнее теряет остроту ума, считают почти две трети американцев - РИА Новости, 05.02.2024
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23:31 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/bayden-1925573772.html
Байден все сильнее теряет остроту ума, считают почти две трети американцев
Байден все сильнее теряет остроту ума, считают почти две трети американцев - РИА Новости, 05.02.2024
Байден все сильнее теряет остроту ума, считают почти две трети американцев
Почти две трети граждан США считают, что умственные способности их 81-летнего президента Джо Байдена демонстрируют снижение, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T23:31
2024-02-05T23:31
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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Почти две трети граждан США считают, что умственные способности их 81-летнего президента Джо Байдена демонстрируют снижение, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports. Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 59% респондентов. В частности, они согласились с утверждением о том, что Байден "все сильнее теряет остроту ума". При этом лишь треть (33%) опрошенных дали понять, что не согласны с таким мнением. Опрос проводился 28-30 января среди 943 совершеннолетних американцев, которые высказали намерение голосовать на президентских выборах в текущем году. Погрешность результатов исследования составляет порядка 3 процентных пунктов. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика. В случае повторного избрания под конец второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.
https://ria.ru/20240123/bayden-1922875741.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден все сильнее теряет остроту ума, считают почти две трети американцев

Опрос Rasmussen Reports: 59% граждан США считают, что Байден теряет остроту ума

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Почти две трети граждан США считают, что умственные способности их 81-летнего президента Джо Байдена демонстрируют снижение, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.
Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 59% респондентов. В частности, они согласились с утверждением о том, что Байден "все сильнее теряет остроту ума". При этом лишь треть (33%) опрошенных дали понять, что не согласны с таким мнением.
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Опрос проводился 28-30 января среди 943 совершеннолетних американцев, которые высказали намерение голосовать на президентских выборах в текущем году. Погрешность результатов исследования составляет порядка 3 процентных пунктов.
Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
В случае повторного избрания под конец второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.
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В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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