Байден все сильнее теряет остроту ума, считают почти две трети американцев
Опрос Rasmussen Reports: 59% граждан США считают, что Байден теряет остроту ума
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Почти две трети граждан США считают, что умственные способности их 81-летнего президента Джо Байдена демонстрируют снижение, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.
Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 59% респондентов. В частности, они согласились с утверждением о том, что Байден "все сильнее теряет остроту ума". При этом лишь треть (33%) опрошенных дали понять, что не согласны с таким мнением.
Опрос проводился 28-30 января среди 943 совершеннолетних американцев, которые высказали намерение голосовать на президентских выборах в текущем году. Погрешность результатов исследования составляет порядка 3 процентных пунктов.
Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
В случае повторного избрания под конец второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.