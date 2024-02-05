https://ria.ru/20240205/bayden-1925386975.html

Байден поддержал сенатский законопроект по границе

Байден поддержал сенатский законопроект по границе - РИА Новости, 05.02.2024

Байден поддержал сенатский законопроект по границе

Президент США Джо Байден заявил о поддержке сенатского законопроекта по охране границ, помощи Киеву и Израилю, призвал конгресс принять его как можно скорее. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:08

2024-02-05T03:08

2024-02-05T03:24

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о поддержке сенатского законопроекта по охране границ, помощи Киеву и Израилю, призвал конгресс принять его как можно скорее.Он вновь сказал, что миграционная система США была "сломана" десятилетиями, а теперь же настало время это исправить."Мы достигли соглашения... которое включает в себя самый жесткий и справедливый набор пограничных реформ", - говорится в заявлении Байдена."Я решительно поддерживаю это соглашение", - добавил он.Байден отметил, что сенат США проделал "тяжелую работу", а теперь дело за республиканцами в палате представителей."Я призываю конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение", - закончил президент США.

https://ria.ru/20240201/pomosch-1924873492.html

https://ria.ru/20240204/ssha-1925302278.html

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в мире, сша, джо байден, киев, израиль