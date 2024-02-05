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Байден поддержал сенатский законопроект по границе - РИА Новости, 05.02.2024
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03:08 05.02.2024 (обновлено: 03:24 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/bayden-1925386975.html
Байден поддержал сенатский законопроект по границе
Байден поддержал сенатский законопроект по границе - РИА Новости, 05.02.2024
Байден поддержал сенатский законопроект по границе
Президент США Джо Байден заявил о поддержке сенатского законопроекта по охране границ, помощи Киеву и Израилю, призвал конгресс принять его как можно скорее. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:08
2024-02-05T03:24
в мире
сша
джо байден
киев
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о поддержке сенатского законопроекта по охране границ, помощи Киеву и Израилю, призвал конгресс принять его как можно скорее.Он вновь сказал, что миграционная система США была "сломана" десятилетиями, а теперь же настало время это исправить."Мы достигли соглашения... которое включает в себя самый жесткий и справедливый набор пограничных реформ", - говорится в заявлении Байдена."Я решительно поддерживаю это соглашение", - добавил он.Байден отметил, что сенат США проделал "тяжелую работу", а теперь дело за республиканцами в палате представителей."Я призываю конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение", - закончил президент США.
https://ria.ru/20240201/pomosch-1924873492.html
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в мире, сша, джо байден, киев, израиль
В мире, США, Джо Байден, Киев, Израиль
Байден поддержал сенатский законопроект по границе

Байден поддержал сенатский законопроект по границе, призвал принять его скорее

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о поддержке сенатского законопроекта по охране границ, помощи Киеву и Израилю, призвал конгресс принять его как можно скорее.
Он вновь сказал, что миграционная система США была "сломана" десятилетиями, а теперь же настало время это исправить.
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"Мы достигли соглашения... которое включает в себя самый жесткий и справедливый набор пограничных реформ", - говорится в заявлении Байдена.
"Я решительно поддерживаю это соглашение", - добавил он.
Байден отметил, что сенат США проделал "тяжелую работу", а теперь дело за республиканцами в палате представителей.
"Я призываю конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение", - закончил президент США.
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